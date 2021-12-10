Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci celsesinde karar çıktı.

Mahkeme heyeti, bebeği diri diri gömmeye çalışan anne Gülçin Erdal’a 10, anneanne Ülkü Erdal’a ise 15 yıl hapis cezası verdi.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan sanıklar için savcılık, "Kendini savunamayacak durumda bulunan alt soydan çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanıklar amaçlarının bebeği öldürmek olmadığını belirterek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti savunmalardan sonra kararını verdi. Anne Gülçin Erdal’a, 10 yıl, anneanne Ülkü Erdal’a ise 15 yıl hapis cezası verdi.