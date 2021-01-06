Türkiye Bebeğini sezaryenle dünyaya getiren corona virüs hastası kadın hayatını kaybetti

Bebeğini sezaryenle dünyaya getiren corona virüs hastası kadın hayatını kaybetti

Türkiye

Bebeğini sezaryenle dünyaya getiren corona virüs hastası kadın hayatını kaybetti

Tokat'ta corona virüs tedavisi gören Esma Konukçu, bebeğini sezaryenle dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetti.

06 Ocak 2021, Çarşamba 16:43 Son Güncelleme:
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Kentte 5'inci çocuğuna hamile olan 4 çocuk annesi Esma Konukçu, 10 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Konukçu, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

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7,5 aylık hamile olan Konukçu'nun sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bebeğinin sezaryenle alınmasına karar verildi. Kız bebeğini dün dünyaya getiren ve corona virüs tedavisine devam edilen Konukçu, bu sabah hayatını kaybetti. Esma Konukçu'nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sezaryenle dünyaya gelen bebek ise hastanede kuvöze konuldu.

DHA


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