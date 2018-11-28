Bebeğini uyutamayanlar mutlaka okusun!

Uyumayan bebekler, sürekli bölünen gece uykuları, her anını bebeğe adamak... Bunları yeni anne olmuş kadınların ortak ve büyük dertleri.

Bazen biz ne yaparsak yapalım bebekler bir türlü uyumak bilmiyor. Bu yüzden de anneler için soluk almak, evde başka işler yapmak ya da dinlenmek mümkün olamayabiliyor.

Avustralyalı anne Melissa Dykstra da bu annelerden biri. Bebeğini uyutup beşiğine koyduğunda tekrar tekrar uyanmasından yorulunca ne yapabileceğini düşünmüş ve ilginç bir çözüm bulmuş.

Ev işleri yaparken kullandığımız eldivenlerden birini şişirip uyuyan bebeğinin üstüne bıraktığında bebeğinin onun sıcaklığını ve dokunuşunu hissetmeye devam ettiğini, böylelikle de uyanmadığını fark eden kadın bunu Facebook'ta paylaşınca bu çözüm yolu viral haline gelmiş.

Binlerce beğeni alan bu paylaşımda bebeğinin bu şekilde daha uzun süre uyuduğunu, bu şekilde duş almaya ve hatta kahve içmeye bile vakit bulduğunu yazan genç kadın kendisi gibi zor durumdaki kadınların da takdirini toplamış. İşte binlerce yorum ve beğeni alan o paylaşım...

Kim bilir, belki bu haberi okuyan zor durumdaki anneler de aynı yöntemle rahata kavuşur...