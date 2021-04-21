Bebeğiniz 1 gün boyunca nasıl beslenmeli?

6 aylık bebek günlük menüsü

Sabah uyanınca: Anne sütü veya devam sütü. Kahvaltı: 1/8 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı kadar lor peyniri. Ara: Yoğurt. Öğle: Anne sütü veya devam sütü. Ara: Anne sütü veya devam sütü. Ara: Meyve püresi. Akşam: Sebze çorbası ve yoğurt. Gece: Anne sütü veya devam sütü.

8 aylık bebek günlük menüsü

Sabah uyanınca: Anne sütü veya devam sütü. Kahvaltı: 1/8 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı kadar lor peyniri. Ara: Yoğurt. Öğle: Anne sütü veya devam sütü. Ara: Anne sütü veya devam sütü. Ara: Meyve püresi. Akşam: Sebze çorbası ve yoğurt. Gece: Anne sütü veya devam sütü.

10 aylık bebek günlük menüsü

Sabah uyanınca: Anne sütü veya devam sütü. Kahvaltı: 1 yumurta sarısı, avokado, labne peynir, yarım dilim tam buğdaylı tuzsuz bebek ekmeği. Ara: Meyve püresi, kefir. Öğle: Anne sütü veya devam sütü. Ara: Yulaflı hurmalı puding. Akşam: Köfte, sebze püresi. Gece: Anne sütü veya devam sütü

12aylık bebek günlük menüsü

Sabah uyanınca: Anne sütü veya inek sütü veya devam sütü. Kahvaltı: 1 tam yumurta, domates-salatalık, tam buğdaylı tuzsuz bebek ekmeği. Öğle: Kemik sulu mercimek çorbası, makarna. Ara: Meyve, yoğurt. Akşam: Balık buğulama. Gece: Anne sütü veya inek sütü veya devam sütü.

18 aylık bebek günlük menüsü

Sabah uyanınca: Anne sütü veya inek sütü veya devam sütü. Kahvaltı: Patatesli omlet, tuzsuz peynir, zeytin, 1/2 dilim tam buğdaylı tuzsuz bebek ekmeği. Ara: 1 meyve, fındık/badem/ceviz karışımı Öğle: Pırasa mücveri, yoğurt. Ara: Anne keki. Akşam: Izgara et, salata. Gece: Anne sütü veya inek sütü veya devam sütü

DİKKAT!

Menüler herhangi bir alerjik durumu olmayan bebekler için örnek olarak hazırlandı. Porsiyon miktarları ve öğün sayıları bebekten bebeğe değişkenlik gösterebilir. 6 aylık bir bebeğin midesi yaklaşık 1 çay bardağı, 12 aylık bir bebeğin midesi yaklaşık 1 su bardağı kadardır