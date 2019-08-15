Bebeğiniz düzgün terliyor mu? Uzmanlar isilik konusunda uyarıyor!

Yaz mevsiminde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyelere çıktığında buna paralel olarak vücut ısısı da oldukça artabiliyor. Özellikle bebeklerde ter bezlerinin çalışmasının yetersiz olduğu ilk 15-20 günden sonra terleme sık sık yaşanabiliyor. Vücudun ısı kontrolünü sağlamak için meydana gelen fizyolojik bir olay olan terleme, aynı zamanda önemli bir savunma mekanizması işlevi görüyor. Yüzeye çıkan ter buharlaşarak deride ve vücutta ısı azalmasını sağlayarak bir ısı düzenlemesi yapıyor.

Ancak aniden yükselen sıcaklar, artan nem, ortaya çıkan ateşli bir hastalık, aşırı giyinme veya aşırı hareket gibi faktörler ani ve yoğun terlemeye neden olarak bebeklerin ter bezlerinde tıkanmaya, buna bağlı olarak da isilik (miliaria) denilen hastalığa neden olabiliyor.

Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir bu hastalık konusunda ebeveynleri uyarırken çok önemli tavsiyelerde de bulunuyor.

ÜÇ TİPİ OLAN İSİLİK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Yoğun terlemenin neden olduğu tıkanmanın derinliğine göre bu hastalığın üç tipi bulunuyor:

• En yüzeysel tip olan “miliaria kristalina” çok ani ter gelişmesiyle ortaya çıkıyor ve çok küçük, içi saydam ter damlacıkları ile dolu kabarcıklarla daha çok bedende görülüyor.

• En sık görülen “miliaria rubra” tipinde tıkanma ter kanalının ortalarında ortaya çıkarken çok sık yerleşimli, toplu iğne başı gibi, kaşıntılı, pembemsi kabarcıklar şeklinde görülüyor. Kaşıntıya da neden olan bu tipte, belirtiler erişkinlerde yüzde çok seyrek olup avuç içi ve ayak tabanında görülmezken bebek ve çocuklarda tüm alanlarda görülebiliyor. Bu tip terleme vakasına yanma ve batma duyusu da eşlik edebiliyor. Eğer terleme yinelemezse yaklaşık 7-10 günde kendiliğinden geçebiliyor. Ancak bazen kaşımayla enfeksiyon daha da gelişebiliyor.

• Hastalığın derin yerleşimli tipi olan “miliaria profunda” ise çok ender görülüyor. Ter tutulmasının en derin şekilde görüldüğü bu tipte ter, üst derinin hemen altında bulunan ve damar katmanının yer aldığı iç deriye kaçıyor. Miliarianın bu çeşidinde lezyonlar kendisini sert kabarcıklar şeklinde gösteriyor.

BEBEKLERDE SAĞLIKLI TERLEME İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İsilik hastalığı görülen bebekleri serinde tutup ince ve pamuklu giysilerle giydirmek, soğuk pansumanlar yapmak çoğu kez yeterli oluyor. Bunlara ek olarak bebek bezlerinin de iyi emici olduğu kadar hava almaya uygun yapıda olması ve bebeği sıkmayan esnekliğe sahip olması gerekiyor. Hava kanalları bezin içinde hava sirkülasyonu yaratarak cildin nemli kalmamasını sağlıyor. özen gösterilmemesi ısı ve nem artışına neden olacağından bez bölgesinde ayrıca bebeklerde pişiğe sebep olabiliyor. Tüm bunlarına yanı sıra genel bebek bakım önlemlerinin de sürdürülmesi ve her gün kısa, ılık bir banyo yaptırılması, sonrasında ise cildinin uygun içerikli ürünlerle nemlendirilmesi gerekiyor.