Bebeğiniz için sağlıklı ve lezzetli tarifler

LOR PEYNİRİ TARİFİ

MALZEMELER:

● 1.5 su bardağı süt

● 1/4 limon

HAZIRLANIŞI:

Sütü koyacağınız tencereyi sütün dibine tutmaması için önce ıslatın. Sütü kaynatın. Kaynayınca içine limonu sıkıp karıştırın. Süt hemen kesilecektir. Bir süzgeç veya tülbent yardımıyla elde ettiğiniz lor peynirinizi ayırın. Geriye kalan suyu, peynir altı suyu olarak bebeğinizin çorbalarında kullanmak üzere dondurucuda saklayabilirsiniz.

SEMİZOTU ÇORBASI

MALZEMELER:

● 1/2 küçük boy patates ● 1/2 küçük boy havuç ● 1/2 küçük boy soğan (dilerseniz 1 dal taze soğan) ● 1 minik diş sarımsak ● 1/2 demet semizotu ● 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı

HAZIRLANIŞI:

Semizotu dışındaki tüm sebzeleri buharda pişirin. Ardından semizotunu ekleyin. İçine su veya tavuk suyu ya da et suyu ekleyip semizotunun pişmesini bekleyin. Semizotu da piştikten sonra blender yardımı ile çorba haline getirin

YEŞİL MERCİMEK KÖFTESİ

MALZEMELER:

● 1 çay bardağı yeşil mercimek (dilerseniz nohut) ● 1/2 soğan- incecik doğranmış ● 1 yumurta sarısı ● 4-5 dal maydanoz (incecik doğranmış) ● Kimyon ● Karabiber ● 1 tatlı kaşığı tahin ● 1 tatlı kaşığı yoğurt ● Ekmek içi (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI:

Yeşil mercimeği haşlayıp süzün ve diğer tüm malzemelerle karıştırın. Dilerseniz yeşil mercimeği püre haline de getirebilirsiniz. Köfte harcı haline geldikten sonra şekil verin. Yağlı kağıt serilmiş tost makinasında veya az yağ eklenerek tavada pişirin.

KAYISI PUDİNG

MALZEMELER:

● 3-4 adet gün kurusu kayısı (erik, üzüm, inciri elma, hurma da olabilir) ● 1 çorba kaşığı irmik ● 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu unu ● 1.5 su bardağı su

HAZIRLANIŞI:

Kuru kayısıları yarım bardak suda pişirin ve blenderdan geçirin. İrmik ve keçiboynuzu ununu bir bardak suda pişirin. Karışıma püre haline getirilmiş kayısıları ekleyip iyice karıştırın.