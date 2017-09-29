Bebeğiniz pişik olmasın

Doğru ürünler ile yapılan alt temizliği, pişik oluşumunu önlemenin ilk koşulu.Bebek cildinin ihtiyaç duyduğu hassasiyeti ve korumayı sunan Uni Baby Pişik Kremi, bebek cildinin hava almasını sağlıyor.Lanolin, panthenol ve bitki özleri sayesinde 30 dakika içerisinde emilen Uni Baby Pişik Kremi, pişikli bölgedeki sıvı kaybını da önlüyor. Uni Baby Pişik Kremi, bebek cildine özel geliştirilmiş içeriğiyle pişik oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.Bebek cildinin nemlendiren Uni Baby Pişik Kremi, cilde yumuşaklık kazandırıyor. Alkol, paraben, boya ve parfüm içermeyen pişik kremi, ailelere güvenilir bir kullanım sunuyor.Uni Baby Pişik Kremi 30 ml Fiyatı: 12 TL