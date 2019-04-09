Bebeğinize gece beslenmesini bıraktırmak istiyorsanız...

İlk aylar bebekler için gece beslenmesi oldukça önem taşıyor. Yenidoğan, beslenme için yaşamın ilk 3-4 ayı gece sık sık uyanıyor. Ancak bebek belli bir süre sonra bu alışkanlığa kendiliğinden son veriyor. Buna rağmen pek çok anne, bebek uyunmasa bile onun acıktığını düşünerek gece beslenmesine devam ediyor. Annelerin “bebeğim aç kalırsa” endişesi bebek tarafında bir süre sonra alışkanlığa dönüşüyor ve beraberinde hem zorlu bir süreci hem de bazı sağlık problemleri oluşabiliyor.

6 AYDAN SONRA GECE UYANMIYORSA…

Yeni doğan bebeklerin mide kapasiteleri oldukça küçüktür ve sindirim sistemleri henüz tam gelişmemiştir. Anne sütünün sindirimi kolaydır ancak bebeklerin mide kapasiteleri küçük olduğu için az ve sık beslenir. Bu nedenle de gece acıkmaktadır. Eğer bebek gece kendiliğinden uyanmıyorsa 2-3 saatte bir bebeği uyandırıp emzirmek gerekebilir. Bebek 4-6 aylık olduktan sonra ise artık gece 5-6 saat kadar beslenmeden uyuyabilir. Bu süreçte bebek uyunmadığı sürece uykusundan kaldırıp emzirmekten kaçınmak gerekir.

ANNELİK İÇGÜDÜLERİ DOĞRU YÖNLENDİRİR

Bebek büyüdükçe mide kapasitesi artar ve beslenme sıklığı da buna paralel azalır. 6 aylık olduktan sonra ek gıdaya da geçileceği için bebekler gelişimi için gerekli tüm besinleri zaten gün içinde alacaktır. Acıktığı için uyanıp ağlayan bebek mutlaka emzirilmeli ancak uyandırıp beslenmemelidir. Bebek her zaman aynı saatte uyanıp çok ısrarla emiyorsa, bu açlıktan uyanıyor anlamına gelir. Ancak düzensiz uyanıp, bir-iki yudum sonrasında yeniden uyuyorsa, bu da alışkanlıktan kaynaklanmaktadır. Annelik içgüdüleri ve yeterli gözlemle bu durum rahatlıkla anlaşılabilir. Gece yatmadan önce süt içmeye alışan bebeğe uykuya dalmadan yarım saat önce anne sütü verilebilir. Ayrıca gece uyanmasın diye ihtiyacından fazla miktarda beslemekten de kaçınılmalıdır.

GECE BESLENMESİNİ BIRAKMAYA DİRENÇ GÖSTEREN BEBEKLER İÇİN ÖNERİLER

Sabırlı ve sakin olmak ilk adım olmalıdır.

Biberonla besleniyorsa sütü sulandırılabilir ve giderek süt miktarı azaltılıp, su miktarı artırılabilir. Bu sayede bir süre sonra sadece su içiyor olacak ve bunu için uyanmamaya başlayacaktır.

Bebek her uyandığında beslenmemelidir. Bebeğe biraz zaman vermek; oda sıcaklığı, ıslak bez, gaz sancısı ya da rüya gibi birçok farklı nedenle uyanmış olabileceğini unutmamak gerekir.

Her uyandığında beslenirse, beslenme ve uykuyu ilişkilendirir ve bunu her uyandığında talep eder.

Fazla beslemek gaz gibi sonuçlar yaratır ve daha çok uyanmasına sebep olur. Neticede bu bir kısır döngüye girer ve hem bebek hem de anne için çile dolu uykusuz gecelere sebep olur.

GECE BESLENMESİNİN OLUMSUZ YANLARI NELERDİR?

Bebeğin uykusu bölünür.

Verilen gıda bebeğe enerji verdiği için tekrar uykuya dalmasını geciktirir.

Aldığı sıvı nedeniyle bezini ıslatması uykusunu bölebilir.

Diş çürüklerine neden olabilir.

Orta kulak enfeksiyonlarına yakalanma sıklığı artar.



