Bebeğimize hangi gıdayı hangi ayda verebiliriz?
Diyetisyen Sanem Ana, bebeğinizin aylara göre tüketmesi gerektiği besinleri açıkladı... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk
20 Nisan 2021, Salı 12:25 Son Güncelleme:
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6.ay
Sebzeler: Balkabağı, Brokoli, Havuç, Kabak, Patates, Pırasa, Enginar, Bezelye, Tatlı patates, Taze fasulye, Kırmızı biber.
Meyveler:
Elma, Avokado,Mor erik, Gün kurusu kayısı, Kayısı,Muz, Armut, Ayva
Tahıllar:
Yulaf, Pirinç, Çavdar, İrmik, Mısır, Yulaf ezmesi, Siyez. Süt ürünleri: Yoğurt, Lor peynir (kendiniz yapın), Kefir, Ayran.
Diğer besinler:
Yumurta sarısı (ilk denemede yumurta sarısının 8’de 1’i) n Lezzet verici olarak pekmez, tarçın, zeytinyağı. Bitki çaylarından ıhlamur, rezene, anason
7.ay
Meyveler:
6’ncı aya ek olarak üzüm.
Sebzeler:
6’ncı aya ek olarak biber, dolmalık biber, semiz otu, soğan, sarımsak. Çorbalar: 6’ncı aydaki besinlere ek olarak çorbalara kıyma ekleyebilir, çorbaları kemikli ilik suyu ile pişirebilirsiniz. Tarhana çorbasına başlayabilirsiniz. Çorbaları tavuk ya da hindi suyu ile lezzetlendirebilirsiniz.
Baharatlar:
Kimyon, kekik, nane ve fesleğene geçebilirsiniz.
8.ay
Meyveler:
Kiraz, Karpuz, Portakal, Mandalina, Kavun, Erik, Vişne, İncir, Mango.
Tahıllar:
Ruşeym, Kinoa,Bulgur, Esmer pirinç, Makarna.
Sebzeler:
Karnabahar,Salatalık, Börülce, Kuşkonmaz, ıspanak (yeniden ısıtmayın).
Diğer gıdalar:
Tahin, Balık.
9.ay
Sebzeler:
Bamya, Pazı, Maydanoz, Dereotu, Brüksel lahanası.
Meyveler:
Cennet hurması (Trabzon Hurması), Kuru hurma, Nar.
Kurubaklagiller:
Mercimek, Kuru fasulye, Nohut, Barbunya.
Tahıllar:
Kara buğday (grecka), Firik.
12.ay
Yumurta beyazı ve bal.
Yağlı tohumlar:
Fındık, Badem, Ceviz, Yer fıstığı (çocuk doktorunuza danışarak toz haline getirdiğiniz yağlı tohumları daha erken dönemde de başlayabilirsiniz.)
Meyveler:
Ananas, Çilek, Kivi, Böğürtlen, Ahududu, Greyfurt.
Sebzeler:
Mantar, Patlıcan, Domates.
Süt ürünleri:
İnek sütü, Keçi sütü, Badem sütü.