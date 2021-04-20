Bebeklik Bebeğimize hangi gıdayı hangi ayda verebiliriz?

Bebeğimize hangi gıdayı hangi ayda verebiliriz?

Bebeklik

Bebeğimize hangi gıdayı hangi ayda verebiliriz?

Diyetisyen Sanem Ana, bebeğinizin aylara göre tüketmesi gerektiği besinleri açıkladı... Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

20 Nisan 2021, Salı 12:25 Son Güncelleme:
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6.ay

Sebzeler: Balkabağı, Brokoli, Havuç, Kabak, Patates, Pırasa, Enginar, Bezelye, Tatlı patates, Taze fasulye, Kırmızı biber. 

Meyveler: 

Elma, Avokado,Mor erik, Gün kurusu kayısı, Kayısı,Muz, Armut, Ayva 

Tahıllar:

Yulaf, Pirinç, Çavdar, İrmik, Mısır, Yulaf ezmesi, Siyez. Süt ürünleri: Yoğurt, Lor peynir (kendiniz yapın), Kefir, Ayran. 

Diğer besinler:

Yumurta sarısı (ilk denemede yumurta sarısının 8’de 1’i) n Lezzet verici olarak pekmez, tarçın, zeytinyağı. Bitki çaylarından ıhlamur, rezene, anason

7.ay

Meyveler:

6’ncı aya ek olarak üzüm. 

Sebzeler:

6’ncı aya ek olarak biber, dolmalık biber, semiz otu, soğan, sarımsak. Çorbalar: 6’ncı aydaki besinlere ek olarak çorbalara kıyma ekleyebilir, çorbaları kemikli ilik suyu ile pişirebilirsiniz. Tarhana çorbasına başlayabilirsiniz. Çorbaları tavuk ya da hindi suyu ile lezzetlendirebilirsiniz.

Baharatlar:

Kimyon, kekik, nane ve fesleğene geçebilirsiniz.

8.ay

Meyveler: 

Kiraz, Karpuz, Portakal, Mandalina, Kavun, Erik, Vişne, İncir, Mango. 

Tahıllar: 

Ruşeym, Kinoa,Bulgur, Esmer pirinç, Makarna.

 Sebzeler: 

Karnabahar,Salatalık, Börülce, Kuşkonmaz, ıspanak (yeniden ısıtmayın). 

Diğer gıdalar:

 Tahin, Balık.

9.ay

Sebzeler:

Bamya, Pazı, Maydanoz, Dereotu, Brüksel lahanası. 

Meyveler: 

Cennet hurması (Trabzon Hurması), Kuru hurma, Nar.

Kurubaklagiller: 

Mercimek, Kuru fasulye, Nohut, Barbunya. 

Tahıllar: 

Kara buğday (grecka), Firik.

12.ay

Yumurta beyazı ve bal. 

Yağlı tohumlar: 

Fındık, Badem, Ceviz, Yer fıstığı (çocuk doktorunuza danışarak toz haline getirdiğiniz yağlı tohumları daha erken dönemde de başlayabilirsiniz.) 

Meyveler:

Ananas, Çilek, Kivi, Böğürtlen, Ahududu, Greyfurt. 

Sebzeler: 

Mantar, Patlıcan, Domates. 

Süt ürünleri:

 İnek sütü, Keçi sütü, Badem sütü.


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