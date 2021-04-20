Bebeğimize hangi gıdayı hangi ayda verebiliriz?

6.ay

Sebzeler: Balkabağı, Brokoli, Havuç, Kabak, Patates, Pırasa, Enginar, Bezelye, Tatlı patates, Taze fasulye, Kırmızı biber.

Meyveler:

Elma, Avokado,Mor erik, Gün kurusu kayısı, Kayısı,Muz, Armut, Ayva

Tahıllar:

Yulaf, Pirinç, Çavdar, İrmik, Mısır, Yulaf ezmesi, Siyez. Süt ürünleri: Yoğurt, Lor peynir (kendiniz yapın), Kefir, Ayran.

Diğer besinler:

Yumurta sarısı (ilk denemede yumurta sarısının 8’de 1’i) n Lezzet verici olarak pekmez, tarçın, zeytinyağı. Bitki çaylarından ıhlamur, rezene, anason

7.ay

Meyveler:

6’ncı aya ek olarak üzüm.

Sebzeler:

6’ncı aya ek olarak biber, dolmalık biber, semiz otu, soğan, sarımsak. Çorbalar: 6’ncı aydaki besinlere ek olarak çorbalara kıyma ekleyebilir, çorbaları kemikli ilik suyu ile pişirebilirsiniz. Tarhana çorbasına başlayabilirsiniz. Çorbaları tavuk ya da hindi suyu ile lezzetlendirebilirsiniz.

Baharatlar:

Kimyon, kekik, nane ve fesleğene geçebilirsiniz.

8.ay

Meyveler:

Kiraz, Karpuz, Portakal, Mandalina, Kavun, Erik, Vişne, İncir, Mango.

Tahıllar:

Ruşeym, Kinoa,Bulgur, Esmer pirinç, Makarna.

Sebzeler:

Karnabahar,Salatalık, Börülce, Kuşkonmaz, ıspanak (yeniden ısıtmayın).

Diğer gıdalar:

Tahin, Balık.

9.ay

Sebzeler:

Bamya, Pazı, Maydanoz, Dereotu, Brüksel lahanası.

Meyveler:

Cennet hurması (Trabzon Hurması), Kuru hurma, Nar.

Kurubaklagiller:

Mercimek, Kuru fasulye, Nohut, Barbunya.

Tahıllar:

Kara buğday (grecka), Firik.

12.ay

Yumurta beyazı ve bal.

Yağlı tohumlar:

Fındık, Badem, Ceviz, Yer fıstığı (çocuk doktorunuza danışarak toz haline getirdiğiniz yağlı tohumları daha erken dönemde de başlayabilirsiniz.)

Meyveler:

Ananas, Çilek, Kivi, Böğürtlen, Ahududu, Greyfurt.

Sebzeler:

Mantar, Patlıcan, Domates.

Süt ürünleri:

İnek sütü, Keçi sütü, Badem sütü.



