Bebeğinizi gaz sancısından bu yöntemle kurtarın...

İnfantil kolik (gaz sancısı), bebeklerde doğumu takip eden ikinci haftadan sonra başlayan, haftada en az üç gün, üç saatten fazla süren gaz halidir. Bebeklerin gazı, beslendikten hemen sonra çıkarılmalıdır.

BİRKAÇ FARKLI ŞEKİLDE ÇIKARILABİLİR

En çok önerilen yöntem, bebeği dik olarak yüzü omzumuza gelecek şekilde tutup sırtına minik fiskeler vurarak gazını çıkartmaktır. Yapılan bu eylem sayesinde, vücudumuzun sıcaklığıyla bebeğin karın spazmı rahatlar, hem de bebek, boyun damar seslerini anne karnındaki damar seslerine benzetip sakinleşir. Bebeğin babanın kucağındayken daha iyi gaz çıkartması, babalardaki bu damar seslerinin daha yoğun olmasına bağlı olabilir.

Bir diğer yöntem ise bebeği yatay olarak kolumuza ya da dizimize yatırıp sırtına minik fiskelerle vurmaktır. Bebeğin karnına sağdan sola doğru masaj yapmak gazın çıkmasına yardımcı olabilir. Bebeğin bacaklarını hafifçe bükerek karnına itmek de gazın çıkmasını sağlayabilir.

GAZ GİDERİCİ İLAÇLAR ÇÖZÜM MÜ?

Gaz giderici ilaçların gaz sancılarını rahatlatma etkileri sınırlıdır. Bu yüzden ilaç denenebilir ancak mucize beklenmemelidir.

GAZ ÇIKARMASINA RAĞMEN BEBEK HUZURSUZSA…

Bebek gaz çıkarmasına rağmen huzursuzsa ve karnı da şişse, annenin bebeği sessiz uyaranın olmadığı bir yere alıp, hafif sallantıyla bebeğe mırıldanma tarzında ninni söylemesi çoğu zaman bebeği sakinleştirir. Bebeklerin saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi gibi makine seslerini duyduklarında sakinleşmesi, bu sesleri anne karnındaki seslere benzetmeleri nedeniyledir. Hareket eden arabada ağlamalarının bir anda kesilmesinin nedeni de aynıdır.

ANNENİN PSİKOLOJİSİ DE BEBEĞİ ETKİLİYOR

Gaz sancılarının bütün bu uygulamalara rağmen azalmayıp artarak sürdüğü, özellikle 4 ayı aşan durumlarda mide reflüsü, orta kulak iltihabı, idrar yolu infeksiyonları, inek sütü alerjisi gibi hastalıklar açısından ayırıcı tanı yapılmalıdır.

Bebeğin gaz sancılarında diyetindeki karbonhidrat miktarı ve annenin psikolojik durumu gibi etkenlerin de etkili olabileceği düşünülmektedir.

Gaz sancılarının tek çaresi zamandır. Bebeğin hayata adapte olduğu 3-6 aylık dönemde sıkıntının büyük oranda çözüldüğü görülür.