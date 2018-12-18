Bebeğinizin cildini koruyacak altın öneriler

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Alataş, kış mevsiminde bebeklerin cilt sağlığını korumak için önerilerde bulundu. İşte o öneriler:

1-Bebekleri soğuk günlerde dışarda gezdirmek ve hava almasını sağlamak yararlı bir aktivitedir. Ancak bebeklerin cildi, erişkinlerden farklı olarak sıcaklık değişimlerine karşı daha hassastır. Bebekler, açık havaya çıkartılacaksa aşırı sıcaklamış ya da üşümüş olmadığından emin olunması gerekir. Bebeğe giydirilen kıyafetlerin içeriği ve dışarıdaki sıcaklığa uygunluğu önemlidir. Aşırı terlemeye neden olabilecek hava almayan kıyafetler tercih edilmemeli ve bebekler kat kat giydirilmemeli. Kıyafetler ortamın ısısına göre belirlenmeli, fazladan giydirilmiş kıyafetlerin sayısı azaltılmalı. Vücudun hava almasını sağlayan pamuklu giyecekler tercih edilmeli.

2-Genellikle yaz aylarında bebeklerde sorun olan isilik (miliarya), kış aylarında da görülebilir. Ciltleri hassas olan bebekleri soğuk günlerde gereğinden fazla giydirmek terlemenin de etkisiyle kırmızı kaşıntılı kabarıklıklar olarak kendini belli eden isiliğe neden olur.

3-Bebeklerdeki salya ve burun akıntısı nedeniyle dudaklarını devamlı yalamaları önemli bir sorun haline gelir. Sürekli ıslak ve nemli olan dudakların kuru havayla teması sonrasında çatlama ve kızarma ortaya çıkar. Bu döngüyü kırmak ve çatlamış olan dudakların hem bozulmuş olan bariyerini tekrar oluşturmak hem de nemlendirmek için ince bir tabaka halinde dudak koruyucuları ve nemlendiricileri kullanılmalı.

4-Bebeklerin cildini soğuk ve rüzgarlı hava kurutup egzamaya yol açabilir. Soğuk ve rüzgâr nedeniyle kızarmış ve çatlamış ciltte yanma, kaşıntı ve batma şikayetleri ortaya çıkar. Özellikle vücudun el, ayak ve baş gibi uç kısımları soğuğa karşı daha hassas hale gelir. Bunun için eldiven, bere ve atkı kullanmak soğuk havanın ciltle temasını keser.

5-Mevsiminde ve özellikle de karlı havlarda ultraviyole ışınları çok etkilidir. Dolayısıyla bebekleri dışarı çıkarmadan en az 15 dakika önce, en az SPF 30 veya daha geniş spektrumlu güneş kremleriyle korumak önemli. Özellikle 6 ayını doldurmamış bebeklerde kimyasal koruyucu olmayan, titanyum dioksit veya çinko oksitli fiziksel koruyucular içeren güneş kremleri tercih edilmeli.

6-Bebekler genelde banyoda suyla oynamaktan keyif alır. Bu keyfin banyo sonrasında da sürmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Alkol ve parfüm içeren sabun ve şampuanlar kesinlikle kullanılmamalı, pH değeri nötr olan ürünler tercih edilmeli. Bebekler çok sıcak suda uzun süreli yıkanmamalı, kuruladıktan 2 dakika sonra uygun nemlendiriciyle tüm vücudu nemlendirilmeli.

7-Eğer bebeğin egzamalı bir cildi varsa kasık, koltuk altı, ayak ve saçlı deri uygun temizleyicilerle yıkanmalı, vücudunun geri kalan kısmı sadece suyla temizlenmeli. Ayrıca kurumayı daha aza indirme için son durulama suyuna banyo yağlarından 2 kapak konulabilir.