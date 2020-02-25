Araştırmalar, bebeğinizin daha sonraki yaşamında ihtiyaç duyacağı birçok becerinin temelinin, bebeklik döneminden itibaren geliştirilen iyi konsantrasyon (dikkat) becerileri ile atıldığını gösteriyor. Öğrenmenin ve iletişimin temeli dikkat olduğunu belirten BabyCollege Türkiye eğitimcilerinden Filiz Kantekin bebeklerde dikkat aralığı ve konsantrasyonunu arttırmanın yolları anlattı.

Bebeğin ilk 3 yılı tüm akademik hayatını ve yaşamını etkiliyor

Konsantrasyon, bebeğinizin belirli bir süre boyunca bir şeye odaklanma yeteneğidir. Bu bazen büyüleyici bir oyuncağa doğru sürünmesi, bazen de lezzetli bir atıştırmalığı ağzına götürmeye çalışması olarak örneklendirilebilir. Bebeğiniz bir şeye ne kadar uzun süre odaklanabilirse, hedefine ulaşma olasılığı o kadar artar. Hamilelik sürecinde temelleri atılan işitme sistemi, bebeğin ilk 3 yılında geliştirdiği dinleme ve konsantrasyon becerisi, ilkokul sürecinden itibaren akademik hayatını ve tüm yaşamını etkiliyor.

Bebeğin dikkati hamilelikte gelişmeye başlar

Duyma yeteneğini geliştirmek karmaşık bir süreçtir. Bir fetüs, işitmeye başlamadan önce sesin vücuttaki titreşimini algılayabilir ve hissedebilir. İşitme sistemi, gebe kaldıktan birkaç hafta sonra gelişmeye başlar. Yaklaşık 9 haftada, bebeğin kulaklarının büyüyeceği küçük girintiler oluşur. Bunlar henüz işlevsel değildir ve kulaklar içte ve dışta gelişmeye devam eder. 18 haftaya kadar ilk sesler duyulur. 26’ıncı haftadan itibaren sese duyarlılık artar. Bebek henüz anne karnındayken farklı sesleri birbirinden ayırt edebilir hatta ortamda konuşulan dilin ana dili mi, yabancı bir dil mi olduğunu bile anlayabilir. Bu yüzden ses, hamilelikten itibaren çok önemlidir. Bu seslerden en önemlisi annenin sesidir ve anne konuştuğunda bebeğin kalp atışları hızlanır. İşte dinleme ve dikkatin temellerinin hamilelikte atıldığının en temel göstergelerinden biri budur. Yenidoğan bebekler, öncelikle ana rahminde aşina oldukları seslere (anne baba sesi, belli müzik parçaları gibi) dikkat kesilirler.

Doğumdan hemen sonra saniyelerle sınırlı olan dikkat süresi, iki üç ay içinde bir kitaptaki resim dizilerini anlayacak kadar uzamış ve hatta bir desende bir sonraki resmin nerede görüneceğini hatırlayabilecek kadar keskinleşmiş olabilir.

Dört ay boyunca, bebeğinizin görme becerisinin gelişmesi, dikkat ve odaklanma sürecini de olumlu etkiler. Konsantrasyon becerileri henüz herhangi bir etkinliğe uzun zaman harcayacak kadar gelişmemiş olsa da ilgisini çeken şeylere odaklanmaya başlayabilir.

Bebekler, dikkat verme becerisi ile doğarlar

Bebekler, dikkat verme becerisi ile doğarlar ama bu dikkati yönlendirme ve kontrol edebilmeleri zaman içinde gelişir. Bu etki, sizin ona neden karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarını beklemesi gerektiğini anlatırken sizi dinlemesinde, kabanının fermuarını nasıl kapaması gerektiğini anlatırken izlemesinde, bir kitabı dinlemesinde ya da okumasında, bir doktora tezine yoğunlaşmasında veya bir iş hayatında görevini hakkıyla yapmasında yani yetişkinlikteki yaşamında her konuda gözlemlenebilir.

Bebeğiniz, etrafındaki dünyayla etkileşim kurarak ve ona odaklanarak konsantrasyon becerisini doğal olarak geliştirmeye çalışsa da bilim insanları, bebeğinizin gününü nasıl geçirdiğinin ve nasıl deneyimler kazandığının bu doğal gelişimi biçimlendirdiğini ifade ediyor. Örneğin, bebeğiniz bulunduğu ortamda kendini güvende hissediyor ve bakım vereni ile pozitif bir bağ kurmuşsa, beyni rahat ve çevresindeki olup bitenlere dikkatini yoğunlaştırabilecek güçte olacaktır. Aksi takdirde bebeğiniz, enerjisinin büyük bir çoğunluğunu beni kim doyuracak, ihtiyaçlarım karşılanacak mı kaygısıyla sağlıklı biçimde dikkatini yoğunlaştırmayı başaramayabilir. Bu, doğumla gelen içgüdüsel hayatta kalma kaygısıdır.

Bebeğinizin dikkat aralığını, konsantrasyonunu arttırmanın yolları

Bebeğinizin dikkat aralığını, konsantrasyonunu artırmaya yönelik yapabilecekleriniz;

• Bebeğinizin temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ona sık sık dokunmak, sevginizi hissettirmek ve ihtiyaç duyduğunda yanında olmak ona kendini güvende hissettirecektir.

• Bebeğinizle yüz yüze zaman geçirerek, göz teması kurun. İlk aylarda kurulan göz teması ve insan yüzü, bebeklerin hem görsel gelişimleri hem de odaklanmaları için önemlidir.

• İlk yıl, sese yönelmesine ve yüz ifadeleri değişimine yönelik oyunlar kurgulayabilirsiniz.

• Bebeğinizle ne yaptığı hakkında konuşmak, onun ilgisini çekmenin harika bir yoludur. Ona salladığı çıngırağı sorabilir ya da onunla çok etkilendiği battaniyenin renkleri hakkında konuşabilirsiniz.

• Doğumdan itibaren farklı görsel uyaranlarla, işaret dili kullanarak ve dilsel olarak destekleyerek onunla düzenli olarak iletişim kurun,

• Odasını dikkat dağıtan birbirinden farklı oyuncaklarla doldurmayın, gelişimine uygun materyallerle onunla sürekli etkileşim halinde olun.

• Bebeğinizi TV, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar benzeri ürünlerden 3 yaşına kadar uzak tutun.

• Yaş aralığına uygun doğru ve yerinde seçilmiş oyun imkanları sunmak, puzzle, basit kart oyunları, duygu kartları ya da bir göreve odaklanmasını sağlayacak oyunlar oynayın.