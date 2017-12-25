Bebeğinizin hijyeni için sağlıklı ürünler kullanın

Islak havlular, bebek alt değişiminin yanı sıra el ve vücut temizliği için de yoğun olarak tercih ediliyor. Bebeklerin temizliğinde sıklıkla kullanılan ıslak havluların bebeklerin hassas ciltlerine uygun olması bu nedenle büyük önem taşıyor.Wee Baby’nin bakım ürünleri kategorisinde yer alan ıslak havlular, annelerin aradığı tüm özellikleri taşıyor. Bebeklerin hassas cildi için özel olarak geliştirilen Wee Baby ıslak havlular, parfüm içermeyen pamuklu dokusuyla bebeklerin cildine zarar vermiyor. İçeriğindeki krem özü sayesinde yumuşaklık hissi de veren ıslak havlular, paraben ve alkol içermiyor.