Bebeğinizin huzurlu uyuması için yapmanız gereken 5 davranış

Anne ve babalar artık daha bilinçli ve çocuk yetiştirme konusunda daha hassas davranmaktadırlar. Bebeğin uyuması onun hem ruhsal hem de fiziksel gelişimine büyük destek sağlar. Uykusunu alan bebekler daha zinde, öğrenmeye açık ve kişisel gelişim becerilerini tanımaya başlamakta daha aktif olacaktır. Bebeğiniz adına iyi bir gözlemci olmanız her zaman işinize yarayacaktır.

0-6 AYLIK BEBEKLER

Bu dönemde bebekler genellikle ani ve şiddetli gelen seslerden korkar. Görme yetileri henüz tam olarak gelişmediği için anneyi sesinden, kokusundan ve kalp ritminden tanırlar. Kendilerini annelerinin yanında daha güvende hissederler. Bu nedenle korktuklarında anneye yakın olmak isterler. Uyanıkken ya da uykudayken bebeğiniz korktuysa genellikle ona yakın olmanız rahatlaması için yeterli olur. Bazı bebekler için emmek de çok rahatlatıcı olabilir.

6–18 AYLIK BEBEKLER

Bebekler bu dönemde de ani ve şiddetli seslerden korkar. Bunun dışında anne ve babalarını diğer insanlardan ayırabildikleri için yabancı yüzlerle karşılaştıklarında da korkabilirler. Uyku sırasında bebeklerinizin yaşayabileceği korkular, gün içinde yaşadıkları şeylerle bağlantılı olabilir. Bu nedenle uyanık olduğu zamanlarda alacağınız küçük önlemler uykusunun da rahat geçmesine yardımcı olacaktır. Tanımadığı biriyle karşılaştığında bebeğinize yakın olmanız ve alışana kadar uzaklaşmamanız yabancı korkusunu aşmasına yardımcı olacaktır.

Bazı anneler, gün içinde giydikleri bir geceliği bebeklerinin yatağına koyarlar. Uyku sırasında bebeğiniz kokunuzu aldığında kendini daha güvende hisseder.

Eğer bebeğiniz uyku sırasında korktuğunu belli eden hareketler yapıyorsa, sıçrayarak uyanıyorsa ve uzun süre ağlıyorsa kötü rüyalar görüyor olabilir. Böyle bir durumda bebeğinizin yakınında olmanız ona yardımcı olacaktır.

Sevdiği bir oyuncağı ya da battaniyesi varsa uyurken yakınında bulundurmanız bebeğinizin kendini daha güvende hissetmesine yardımcı olur. Uyku sırasında bebeğiniz, annesinin kokusunu aldığında kendini daha güvende hisseder.



