Bazı anneler bebeklerinin kaka renkleri konusunda endişe yaşayabiliyor. Ancak bazı durumlar endişelenmek için haklı bir neden olarak görülse de bazı durumlarda ise bu durum bebeğinizin sağlıklı olduğunun bir işareti olabilir. Bebeğin kakasını takip etmek bebeğinizin sağlığı ile ilgili size bilgi verebilir. Peki, Bebeğinizin kaka rengi sağlığı hakkında ne diyor? İşte bebeklerde kaka renklerinin anlamları...

Bebeklerde siyah kaka genellikle yenidoğanlarda görülür. Siyah kaka, yaşamın ilk birkaç gününde normaldir. Daha sonra bebeklik döneminde siyah kaka ile karşılaşırsanız bu durum normal olmayabilir. Yeni doğmuş bir bebeğin ilk dışkısının katran benzeri kıvamda siyah olması gerekir. Buna mekonyum denir ve içeriğinde mukus, cilt hücreleri ve amniyotik sıvı içerir. Siyah dışkı birkaç günden fazla sürmemelidir.

Bebeklerde hardal sarısı kaka

Genellikle emzirilen bebeklerde görülür. Bebeklerde hardal sarısı kaka normaldir. Mekonyum geçtikten sonra, yenidoğanın dışkısı hardal sarısı bir renk olabilir. Bu dışkı rengi, emzirilen bebeklerde de en yaygın olanıdır.

Bebeklerde parlak sarı kaka

Emzirilen bebeklerde görülen parlak sarı kaka eğer akışkansa ishal belirtisi olabilir. Emzirilen (formülle beslenen) bebeklerde parlak sarı kaka görmek normaldir. Bununla birlikte, normalden çok daha sık ve son derece akıcı olan parlak sarı kaka ishal olabilir. İshal dehidrasyon riskini artırabilir .

Bebeklerde turuncu kaka

Genellikle turuncu kaka, emzirilen ve formülle (mama) ile beslenen bebeklerde görülür. Bebeklerde turuncu kaka normaldir. Turuncu kaka , bebeğinizin sindirim sisteminde alınan pigmentlerden oluşur. Hem emzirilen hem de formülle beslenen bebeklerde ortaya çıkabilir.

Bebeklerde kırmızı kaka

Bebeklerde beslenme şekli nedeniyle görülür; genellikle kırmızı renkli katı besinlerin beslenmeye dahil edilmesinden kaynaklanabilir. Bebeğinize yakın zamanda kırmızı yiyecekler vermediyseniz, çocuk doktoruna gitmelisiniz. Kırmızı bir katı yemişlerse, bir sonraki öğüne geçtiklerinde rengin normale dönüp dönmediğine bakın. Bazen bebeğinizin kakaları, domates suyu veya pancar gibi koyu kırmızı yiyeceklerden ve tükettikleri içeceklerden kırmızıya dönüşebilir. Kırmızı kaka, bebeğinizin bağırsak enfeksiyonundan bir çocuk doktoru tarafından ele alınması gereken kanın olduğu anlamına da gelebilir. Bir bebeğin kakasındaki kırmızı kan, süt alerjilerinden veya anal çatlaktan da ortaya çıkabilir.

Bebeklerde yeşil kaka

Bebeklerde yeşil kakanın pekçok anlamı olabilir. Bunlardan biri yeşil kakanın hazır mama ile beslenen bebeklerde görülmesidir. Bu normaldir. Bazen de emzirme dönemindeki bebeklerin emzirme sırasında annenin sütünün yağlı kısmını alamamasından kaynaklanabilir. Bebeklerde koyu yeşil kaka ise ,yeşil renkli katı gıdalar yiyen bebeklerde ve demir takviyesi alan bebeklerde görülür. Bebeklerde yeşil renkli kaka normaldir. Koyu yeşil kaka, ıspanak ve bezelye gibi yeşil renkli katı yiyeceklere başlayan bebeklerde en yaygın olanıdır. Demir takviyeleri bebeğinizin kakalarının yeşile dönmesine neden olabilir. Bazı bebeklerde diş çıkarma sırasında kaka rengi yeşile dönebiliyor. Bir de enfeksiyon durumlarında bebeğin kakasının yeşile dönme durumu vardır. Bunun için bebeğinizi doktora götürmeniz gerekebilir.

Bebeklerde beyaz veya gri kaka

Bebeklerin beslenmesinden kaynaklanır. Genellikle karaciğerinde bir sorun olduğunu gösterir. Bebeğinizi doktora götürmeniz için bir işarettir. Beyaz kaka, bebeğinizin yiyeceklerini düzgün bir şekilde sindirmelerine yardımcı olmak için karaciğerinde yeterli safra üretmediğini gösterebilir. Bu ciddi bir sorundur.

Bebeklerde gri kaka ise, beslenme şeklinden dolayı sindirim sorunlarının bir işaretidir.