Bebeğinizin pudrasını evde kendiniz hazırlayın

Bebeğinizin hassas cildi için kimyasal maddeler içermeyen, güvenli ve sağlıklı bir bebek pudrasını evdeki malzemelerle kolayca kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Gelin ev yapımı bebek pudrası tarifini hep birlikte öğrenelim.

EV YAPIMI BEBEK PUDRASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

Cilt dostu olarak tanımlanan bebek pudrasını bebeğinizin cildinde güvenle kullanabilirsiniz. Ev yapımı bebek pudrası için malzemeler 1 fincan mısır nişastası 5 damla lavanta yağıdır...

EV YAPIMI BEBEK PUDRASININ HAZIRLANIŞI

Uygun bir kapta mısır nişastası ve lavanta yağını karıştırın. Mısır nişastasının topaklanmaması için iki malzemeyi tahta kaşıkla iyice ezin. Elde ettiğiniz karışımı daha sonra üzeri geniş ve delikli bir kaba alabilirsiniz. Doğal pudranız hazır! Bebeğiniz için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

ISLAK MENDİL KULLANILIRKEN DİKKAT!

Islak mendillerdeki alkol ve parfümün, alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini söyleyen Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Meltem Önder, ebeveynlere şu uyarıda bulundu: “Bebek ve çocuklar için kullanılan ürünlerde dikkatli davranılması gerekir. Islak mendil kullanımında dikkatli olunmalı. Çünkü bunlar yüksek miktarda parfüm ve alkol gibi dezenfektanlar içerebiliyor. Yüksek miktardaki alkol ve parfüm, ciltte kızarıklık, ödem, kabartı, su toplaması ya da döküntü gibi çeşitli alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bunların yerine bebeklerin temizliği için ılık su kullanılması doğru olacaktır. Temizlik koton ya da pamuklu bezle yapılmalı. Özellikle ağız ve göz çevresi temizliğinde dikkatli olunmalı. Hele ki egzaması olan çocuklarda bu ihmal edilmemeli. Genital bölge ve kalça temizliğinde idrar ve kullanılan mendillere bağlı pişikler olabiliyor. Burada da ıslak mendil kullanılmamalı.”

Hürriyet Aile Özel