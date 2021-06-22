Türkiye Bebeğiyle birlikte denize atlamıştı! Karar verildi

Bebeğiyle birlikte denize atlamıştı! Karar verildi

Türkiye

Bebeğiyle birlikte denize atlamıştı! Karar verildi

İzmir'de, bebeğiyle denize atlayan A.K. (21), ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Bebeğin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

22 Haziran 2021, Salı 00:40 Son Güncelleme:
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Olay, 17 Haziran'da Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Sahilde bir bankta oturan A.K., kucağındaki 9 aylık kızı G.A.K. ile bir anda denize atladı. Yaşananları gören iki kişi, denize girip A.K. ile G.A.K.'yı karaya çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.K. ile G.A.K.'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. A.K., tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı A.K., ifadesinde, eşi G.K. ile kavga ettiklerini, morali bozuk olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., 'Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Talihsiz bebeğin ise hastanedeki yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR(DHA)

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