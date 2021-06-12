Bebek beslenmesi nasıl olmalı, bebeklerde besin alerjisi tedavi yaklaşımı nasıldır?
Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor.
12 Haziran 2021, Cumartesi 09:34 Son Güncelleme:
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Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 12 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ülker Tamay ve Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel bebeklerde görülen besin alerjisini ve bebekler için en doğru beslenme şeklinin nasıl olmasını gerektiğini anlatacak.
MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!
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