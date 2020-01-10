Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak

Türkiye'deki bazı marketler yeni bir uygulamaya gidiyor. Raflardaki pahalı ve değerli ürünler artık alarm takılıp veya şeffaf bir kutu içerisinde satılacak. Konuyla ilgili uzmanpara`ya açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu böyle bir uygulamanın marketlerdeki hırsızlık olaylarını azaltacağını ancak kasada bekleme süresinin artacağını söylüyor.

Uzmanpara'nın haberine göre Türkiye'deki bazı marketler artan hırsızlık olaylarına karşı yeni bir uygulamaya gitti. Bundan sonra bazı ürünler (Bebek bezi, jilet, prezervatif, pahalı çikolatalar) artık alarm takılıp satılacak.

İşte alarm sistemi takılan bebek mamaları:









Konuyla ilgili uzmanpara'ya açıklamalarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bazı marketler hırsızlık olaylarına karşı önlem almış durumda. Marketler bu şeffaf kutuları demirbaş olarak kullanacak. Bu uygulamanın marketlere maliyeti yok. Kutuların ebadı küçük ve bu kutular kasada sökülecek. " dedi.

"Vatandaşın rahatsızlığına neden olur"

Bu uygulamanın vatandaşa büyük vakit kaybı yaratacağını belirten Ağaoğlu, "Bu uygulama ile birlikte kasada bekleyen müşterilerin vakit kaybı fazla olacak. Bu da vatandaşın rahatsızlığına neden olur."dedi.

Uzmanpara