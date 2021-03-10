Karanfilgiller ailesinin bir üyesi olan bebek çiçeği, uzun yıllar çiçekçilerde buketlerin arasına görsel amaçlı kullanıldı. Peki, bebek çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Bebek çiçeği hikayesi nedir? Bebek çiçeği hakkında bilinmesi gerekenler...

BEBEK ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Şubat ayından mayıs ayına kadar bebek çiçeği ekimi yapılabilir. Bitki hem balkonda hem ev içinde saksıda hem de bahçede yetişmeye uygundur. Bebek çiçeğinin yetişeceği yerler güneşli veya yarı gölgeli olmalıdır. Bununla birlikte bu bitki soğuk havaya karşı da direnç gösterebilir.

Bebek nefesi çiçeğinden en iyi verimi drenajlı ve humusça zengin toprakta alırsınız. Bununla birlikte bitkiniz bol güneş altında olmalıdır. Tüm bu detaylarla birlikte rüzgar da önemli bir faktördür. Bitkinin yüksek sarsıntı yaratabilecek rüzgarlardan uzak tutulması gerekir.

Uzun zaman sulanmadığında dahi hayatta kalabilir. Yağmur suyu ile sulanmayı sever. İlk ekilimin yaptıktan sonra toprağın üzerinin nemlendirilmesi önemlidir. Toprağı nemli kalırsa kısa zamanda büyümeye başlar.

BEBEK ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bebek çiçeğinin yaklaşık 100 civarı türü bulunur. Ayrıca bitkinin ekonomik olarak da önemi büyüktür. Türkiye’de bulunan tür çeşitliliğinin de 50 civarı olduğu bilinmektedir.

Bitkinin kökeni Doğu Avrupa’dır. Batı Sibirya’dan yayıldığı bilinmektedir.

Sarkan yapıda bir bitkidir. Çiçeklerini ilkbahar ve yaz döneminde açar. Bu yapısı sebebi ile peyzaj mimarisinde önemli bir yeri vardır.

Beyaz ve temiz renkli çiçekleri vardır. Parlak yeşil yaprakları bulunur. Yaprakları yaz kış yeşil kalabilir.

Bitkiler bir yıllık ya da çok yıllık olarak yetişen otsu bir bitkidir.

Bebek çiçeği boyutları 5 ve 120 cm arasında değişkendir. Ortalama boyutun 50 cm civarında gezdiğini söyleyebiliriz. Ancak dağlarda yetişen bebek nefesi çiçeklerinin daha uzun boylu oldukları söylenebilir.



