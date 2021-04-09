'Bebek değil büyümüş çocuk doğurdum'

ABD'li bir annenin sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı video 29 milyondan fazla izlendi, 7 milyon 400 bin kez beğenildi, 108 binden fazla yorum aldı ve neredeyse tam 300 bin kez paylaşıldı. Böylelikle viral haline gelen video sosyal medya platformlarının en çok konuşulan olayı haline geldi. Peki bu videoyu bu kadar özel kılan neydi?

TikTok kullanıcı adı @shans1588 olan ABD'li anne ikinci çocuğunun doğum hikâyesini paylaştı. Bu doğumu sıra dışı hale getirense doğan bebeğin tam 6 kilo 350 gram olması ve boyunun da 60 santimetreyi aşması. Görülmemiş ölçüde 'gürbüz' doğan bebek için annesi 'Bir bebek değil adeta büyümüş bir çocuk doğurdum' ifadesini kullanırken sezaryenle gerçekleşen doğuma 1 değil tam 2 tane kadın doğum uzmanı cerrah katıldı.

Hamileliğinin 38. haftasında gerçekleşen bu zor doğumu anlatan kadın doğumhanede bebeği için uygun bez ve giysi bulunamadığını; görevlilerin 6 aylık bebekler için kullanılan bezler ve 9 aylık bebekler için uygun giysiler getirmek zorunda kaldığını anlattı.

Dünya standartlarına göre bebeklerde normal doğum kilosu 3.5 kilo olarak kabul edilirken normal boy da 50 santimetre.

Bu standartları bir hayli aşan gürbüz bebek doğumdan sonra 11 günü yeni doğan yoğun bakım ünitesinde geçirmek zorunda kalan bebek sonrasında ailesiyle birlikte evine giderek hayata adım attı.

TikTok kullanıcıları videoya esprili yorumlar yaparak 'Bu bebek doğmak için hastaneye kendi gitmiş olmalı', 'Büyümüş de küçülmüş' gibi ifadeler kullandı.





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Videonun gördüğü ilgiyle birlikte bebeğin annesi çocuğunun yıllar içindeki büyüme sürecinden de fotoğraflar paylaşarak oğlunun şimdi 5 yaşında olduğunu ve beysbol, futbol gibi sporları sevdiğini ve kamyonlarıyla oynamayı çok seven normal bir çocuk olduğunu anlattı.

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