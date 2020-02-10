Bebek fok balığı ağlayarak hayatını kaybetti

Sibirya’da balıkçılar bebek gibi ağlayan bir fok yavrusu gördü. Göbek bağı bile henüz düşmemiş yavrunun annesi çevrede yoktu. Yardım etmek istediler. Balıkçılar, annenin geri dönüp dönmediğini görmek için birkaç saat beklediklerini, ancak gelmediği zaman yavruları hareket ettirmeye karar verdiklerini söyledi. Balıkçılar, aç kaldığını düşünerek foku besleyip sevdiler. Ancak iki gün boyunca bakıp Valera adını verdikleri fokun ağlaması bir türlü dinmedi. Valera, ellerinde öldü.





Uzaktan yardım edin

Mail Online'da yer alan habere göre, üzüntülerini sosyal medyada paylaşınca gerçeği ekoloji uzmanlarından öğrendiler:

"İnsanların yavru foklara yaklaşması, insan kokusu alan anne fokların uzaklaşmasına yol açıyor. O nedenle annesi hayattaysa bile foku ölüme terk etmiş olabilir. Lütfen uzaktan yardım edin.”