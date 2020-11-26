Bebek gelişimi için anne sütü tek başına yeterli olmuyor

Uzmanlar, kışın gelmesiyle birlikte güneş ışınlarının azalmasına paralel olarak vücuttaki D vitamini sentezinin düştüğünü bu sebeple çocukların sağlığına dikkat edilmesi için ebeveynleri uyardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ezgi Gizem Yüce, kış hastalıklarından korunmada D vitaminin önemi ve vücudumuzdaki D vitamini seviyesini artırmanın yolları konusunda bilgiler verdi.

Yüce, “Bu yüzden Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekiminiz aracılığı ile bebeğinize yenidoğan döneminden itibaren vermeniz için D vitamini içeren damlalar dağıtılır. D vitamini bağırsaklardan kalsiyum ve fosfor emilimini sağlayarak kemik gelişiminin temel taşlarını oluşturur, hücrelerin büyümesinde ve kas ile sinir sistemlerinin düzenli işlevinde önemli rol oynar, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi destekleyen önemli bir hormondur. Korona virüsler başta olmak üzere birçok viral enfeksiyona karşı bağışıklığımızı güçlendirir. Çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı olarak ’raşitizm’ denilen kemik hastalığı da ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Güçlü bağışıklık için balık şart

Güçlü bir bağışıklık için sağlıklı beslenmenin bebeklikten kazanılması gereken bir alışkanlık olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ezgi Gizem Yüce şu bilgileri paylaştı:

“Öncelikle anne adaylarımız hamilelikte; emziren anneler ise emzirdikleri süre boyunca beslenmelerine ekstra dikkat etmeliler. Bebeğimize ilk 6 ay sadece anne sütü vermeliyiz. Bebeklerde 6. aydan itibaren ek gıdalara başlamak faydalı olacaktır. Anne adaylarının gebeliğin başından itibaren D vitamini takviyesi alması hem bebek hem de annenin kemik sağlığı için çok önemlidir. Yaz mevsiminde güneş ışınları ile cildimizden D vitamini sentezliyoruz fakat kış mevsiminde özellikle bulutlu gün sayısının fazla olduğu Karadeniz’de D vitamini eksikliği olmaması için yağ bakımından zengin balık çeşitleri (somon, uskumru, sardalya), portakal suyu başta olmak üzere evde sıkılmış doğal meyve suları, süt ve süt ürünleri, yumurta, tavuk ciğeri, balık yağı, tahıllar ve bölgemizde bolca bulunan ısırgan otu tüketilebilir. Her şeyin fazlasının zararlı olduğu gibi D vitamininin gerekenden fazla alınması da toksikasyon bulgularına neden olacaktır. Bu yüzden kandaki D vitamini seviyesi ölçülerek ihtiyaç halinde, hekiminizin tavsiye ettiği süre boyunca önerilen miktarda D vitamini takviyesi alınması uygun olacaktır.”





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