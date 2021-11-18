Türkiye Bebek kamerası sayesinde yakayı ele verdiler, çete çökertildi!

Bebek kamerası sayesinde yakayı ele verdiler, çete çökertildi!

Türkiye

Bebek kamerası sayesinde yakayı ele verdiler, çete çökertildi!

Bursa Mudanya'da bir eve giren hırsızlar yatak odasındaki bebek kamerası sayesinde tespit edildi. 60 bin aracı inceleyen ekipler İstanbul ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlar ile hırsızlık çetesini çökertti.

18 Kasım 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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Olay, 4 ve 8 Eylül'de Mudanya ilçesinde meydana geldi. 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ile ilgili yapılan ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşan ekipler, şüphelilerin Marmara bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğunu tespit etti.



İSTANBUL VE KOCAELİ'DE BASKIN

Ekipler, şüphelilerin internet sitesinde satışa konulan araçların plakalarını kopyalayarak 'ikiz plaka' oluşturduklarını ve kiraladıkları otomobillere bunları takarak gezdiklerini belirledi. Şebeke üyelerinin kullandığı aracın gerçek plakasına ulaşmak için yaklaşık 60 bin araç inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli' de kaldıkları adreslere ulaştı. Özel harekat polisinin de katılımıyla adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile birlikte sahte plakaları basan B.G.'yi (26) de gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Bellerinde silahlarla evlere giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

DHA

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