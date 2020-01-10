Bebek kıyafetleri nasıl yıkanır? Bebek kıyafeti yıkarken dikkat edilmesi gerekenler
Bebek Dünya'ya geldiği an itibariyle ebeveynlerin en büyük çabası bebekler için hijyenik ortam sağlayabilmektir. Sürekli kıyafet giydirileceği için hijyen ilk olarak bebek kıyafetlerinde başlar. Bebek kıyafetleri nasıl yıkanır konusunda bilgi edinmek istiyorsanız "bebek kıyafetleri nasıl yıkanır, bebek kıyafeti yıkarken dikkat edilmesi gerekenler" haberimize bir göz atın.
Ebeveynlerin en büyük amacı bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak ve hasta olmaması için elinden geleni yapmaktır. Hijyeni ilk olarak kıyafette başlatmak önemli bir koşuldur. Bebeğinizin kıyafetlerini nasıl yıkamanız gerektiği konusunda bilgi edinmek istiyorsanız "bebek kıyafetleri nasıl yıkanır, bebek kıyafeti yıkarken dikkat edilmesi gerekenler" haberimize göz atın.
Bebek kıyafetleri nasıl yıkanır? Bebek kıyafeti yıkarken dikkat edilmesi gerekenler
- İlk koşul olarak bebek deterjanı seçimi yaparken hoş kokmasından önce içerisinde kimyasal ve parfüm barındırmaması önemlidir.
- Bebek kıyafetlerini 60 derecede yıkamak çoğu bakterilerin üremesini engeller.
- Bebek kıyafetleri evdeki diğer bireylerin kıyafetleriyle bir yıkanmamalıdır.
- Lekeli bebek kıyafetlerindeki lekeleri çıkartmak için güçlü deterjanlar kullanmak yerine leke oluştuğu anda kalıp sabunla lekenin olduğu yeri çitileyerek çıkartmayı deneyin.
- Bebek kıyafetlerini yıkadıktan sonra muhakkak ütüleyin. Böylece mikropları kırmış olursunuz.
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