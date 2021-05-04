Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, kök hücre nakli ile gece körlüğü tedavisinin geri ödeme kapsamına alınması için Sağlık Bakanlığı ile müzakere yapıldığını açıkladı.

‘DEVREYE GİRSİN’

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre; birçok vatandaş, kök hücre kullanılarak yapılan tedavinin geri ödeme kapsamına alınması için TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Başvurularda, “Gece körlüğü (Retinitis pigmentosa) hastalığı için dünyada bebek kordonundan elde edilen kök hücreler kullanılarak “RPE65-gen tedavisi” uygulandığı, ülkemizde de etkinliği kanıtlanmış deneysel tedaviler yapıldığı, ancak maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle tedavinin geri ödeme kapsamına olmadığı” belirtildi. Vatandaşlar, TBMM’den tedavinin, geri ödeme kapsamına alınması için devreye girmesini istedi.

Komisyon, konuyu SGK’ye iletti. SGK ise nisan sonunda komisyona gönderdiği yazıda konunun incelendiğini belirterek, herhangi bir tedavinin Sağlık Uygulama Tebliği ile geri ödeme kapsamına alınması için dokuz üyeden oluşan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı gerektiğini bildirdi. Müzakere ediliyor

SGK’nın yazısında, “RPE65-gen tedavisi” bedelinin geri ödeme kapsamına alınması için umut verici bir görüşme trafiğine vurgu yapılarak, “Kök hücre nakli ile Retinitis pigmentoza (gece körlüğü) tedavisinin Kurumumuzca geri ödeme kapsamına alınması yönünde Sağlık Bakanlığı ile değerlendirme süreci devam etmektedir” denildi.

KARŞILANMIYOR AMA...

Kök hücre tedavilerine ilişkin ödeme uygulamasındaki farklılıklara dikkat çeken SGK, yazısında şunları kaydetti:

“Kurumumuzca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanma esasları ile bu hizmetlere ilişkin Kurumca ödenecek bedeller Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde yer almaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği’nde kök hücre nakli tedavisi, kemik iliği nakli (hematopoietik kök hücre nakli) ve mezankimal kök hücre olarak uygulanmakta olup, Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış ve çalışma izni almış kemik iliği nakli merkezlerince ve Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanmış olan endikasyonlarda yapılması halinde kurumumuzca karşılanmaktadır. Söz konusu endikasyon listesinde retinitis pigmentoza (gece körlüğü) hastalığı yer almadığından bu hastalık için kök hücre tedavisi Kurumumuzca karşılanmamaktadır.”