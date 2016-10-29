Bebek odası dekorasyonu için 6 pratik fikir

İşte yeni misafiriniz gelmeden yapmanız gerekenlerle ilgili ipuçları:

1-Tüm çocukluğunu geçirebileceği bir oda hazırlayın:

2-Odanın nasıl ışık aldığını kontrol edin:

3-İki görevi de görebilecek mobilyalar seçin:

4-Duvardan duvara halıdan kaçının:

5-Bol bol saklama dolabı yaptırın

6-Bebek odasına kendiniz için bir koltuk koymayı ihmal etmeyin

Bebek odası mobilya ve aksesuarlarını seçmeden önce düşünmeniz gereken birçok şey var. İşte size hayalinizdeki odayı gerçekleştirmenizi sağlayacak mini bir rehber. Birçok anne adayı bebeği için masallardaki gibi bir oda hayal eder. Fakat çoğu zaman bu hayaller bebek o odada yaşamaya başladığında hiç de pratik çözümler sunmaz.Ne kadar güzel gözükürse gözüksün bebek odasına çok fazla "bebeksi" objeler ve renklerle doldurmayın. Çocuğunuz ana okuluna başladığında odadaki bu açık pembe ve mavi tonları biraz garip kaçmaya başlayabilir. Duvar rengini rafları ve mobilyaları her yaşa uygun renklerden seçmeye çalışın. Toz pembe duvar kağıdı yerine bebek aksesuarları ile de bu duyguyu verebilirsiniz. Beşiğe sığmayacak kadar büyüdüğünde kullanması için minik bir karyola da koymayı unutmayın.Odayı dekore etmeye başlamadan önce güneşin hangi taraftan doğduğuna ve gün içinde içerisinin nasıl ışık aldığına dikkat edin. Bu sayede sabah güneşinin vurduğu köşeye beşiği yerleştirmek gibi bir hataya düşmezsiniz. Sadece güneş değil sokak lambasının da bebeğin gözlerini rahatsız edeceğini unutmayın.Alt değiştirme masasının aynı zamanda şifonyer olarak kullanılması çok işinize yarayabilir. Böylece bebek bezlerinden kurtulduğunuzda işinize hiç yaramayan bir mobilya ile kalmamış olursunuz.Bebek odanızın yerlerini parke yaptırıp parça halı kullanmaya bakın. Sert zeminlerin temizlemesi daha kolaydır hem de bebeğinizi alerji yapacak tozları tutmazlar. Çocuğunuz büyüdükçe ve zevki değiştikçe parça halıyı kaldırıp yenisini almak çok daha kolay ve ekonomik olacaktır.Bebek eşyaları küçücük olsa da tahmin ettiğinizden çok daha fazla yere ihtiyacınız vardır. Unutmayın o kıyafetler ve ayakkabılar gün geçtikçe büyüyecek ve olanlara ekstra aksesuarlar eklenecek. İleride odanın her yerini kaplayacak olan oyuncakları düşünün.Rahat bir koltuk seçin. Bebeğinizi emzirerek, sallayarak ve ona masal kitapları okuyarak yüzlerce gecenizi o koltukta geçireceğinizi unutmayın. Hatta yeriniz varsa açılıp kapanabilir bir kanepe de çok işinize yarayacaktır.