Her anne bebeğiniz en hijyenik ortamda büyümesini ister. Bunun için alınabilecek bir takım önlemler sayesinde bebeğinizin odasını tertemiz yapabilir maksimum hijyen sağlayabilirsiniz. Eğer bebeğinizin odasını temizleme konusu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız "bebek odası nasıl temizlenir" haberimize bir göz atın.

Bebek odası nasıl temizlenir?

Bebeğinizin mobilyaları geldi ve onları ilk olarak nemli bir bezle sildiniz. Fakat hijyenik olmadı konusunda eminsiniz. Bebeğinizin odasının daha da hijyenik olabilmesi için yöntemler:

Bebeğin odasını sık sık havalandırın ve oksijenin artmasını sağlayın.

Ilık su olan bir kovanın içerisine beyaz sirke dökün. Temiz bir bezi kovada yıkayın ve fazla suyu sıkın ve mobilyaların her yerini güzelce silin.

Bir kova içerisine ılık su dökülür ve içine karbonat ekleyin. Bebeğinizin odasını bu karbonatlı karışım ile de silebilirsiniz.

Bebek odasının günlük tozunu alın.

Bebek odası temizliğinde buharlı yüzey temizleyicileri de hijyen açısından oldukça etkili bir yöntem oluyor.

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