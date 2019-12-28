Bebekler ve probiyotikler üzerine yapılan çalışmaların çoğu, sağlıklı bebeklerde kullanımlarının güvenilir olup olmadığına odaklanmıştır. Probiyotikler ve bebekler üzerinde hala önemli bir araştırma eksikliği olduğunu unutmayın.

Bebek probiyotikleri güvenli mi?

Probiyotikleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşmalısınız. Peki, neden doktorunuza danışmalısınız?

Bunun birkaç nedeni vardır:

Farklı şekillerde çalışan suşlar vardır. FDA probiyotiklerin ek olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle, ilaçlar gibi değiller bu yüzden güvenli oldukları kanıtlanmaz. Şu anda bebekler için resmi olarak önerilen bir doz yoktur. Bazılarının alerjik reaksiyonlara, mide ağrısına, ishale, gaz ve şişkinliğe neden olan yan etkileri vardır.

Bebekler özel bakım gerektirir. Bebeğinize vermeden önce herhangi bir takviye hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz probiyotik kullanma ihtiyacını tartışabilir ve bunları veya çocuğunuz için en uygun başka bir tedaviyi önerebilir.

Probiyotik nedir?

Probiyotikler, son on yılda önerilen sağlık yararları nedeniyle gündeme geldi. Probiyotik vücudunuz için iyi olduğu düşünülen canlı mikroorganizmaların, genellikle bakterilerin birçok farklı suşunu temsil eder, çünkü sindirim sisteminde iyi bakteri dengesini korumaya yardımcı olabilir.

Probiyotikleri takviye olarak ve aşağıdaki gibi gıdalarda bulabilirsiniz:

- Yoğurt

- Diğer süt ürünleri

- Lahana turşusu

- Salatalık turşusu.

Muhtemelen vücudunuzda bu iyi bakterilere sahipsiniz, ancak diyetinize probiyotik eklemek veya bunları takviye formuna almak vücudunuzdaki miktarı artırabilir.

Probiyotikler bebeklere yardımcı olabilir, çünkü sıkıntıya duyarlı olabilecek steril bir GI sistemi ile doğarlar. Zamanla, bebekler GI kanallarında bir bariyer oluşturmasına, daha güçlü bir bağışıklık sistemi kazanmasına ve enfeksiyonları önlemesine yardımcı olacak bakteriler oluştururlar.

Bebekler, bakterilerini doğal olarak inşa etmeden önce herhangi bir zamanda kabızlık veya ağrı gibi semptomlara neden olan bir durum geliştirebilirler. Ayrıca kolik geliştirebilirler.

Probiyotikler, bir bebeğin midesine daha hızlı iyi bakteriler eklemeye yardımcı olabilir. Bir bebek anne sütünden veya formülünden ve daha sonra yiyeceklerden iyi bakteriler alır. Bebeğinizin midesindeki bakteriler doğum yöntemi, gebelik yaşı ve yaşamın erken saatlerinde antibiyotik alıp almama gibi birçok faktör tarafından değiştirilebilir.



