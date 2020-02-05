Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin bilmesi gereken 10 şey

Bebek yapma kararı hayatınızda alabileceğiniz en ciddi kararlardandır. Bebek planlayan çiftler ön hazırlık aşamasında sağlık geçmişlerini değerlendirmek ve tıbbi endişeleri konuşmak için mutlaka doktor ile görüşmelidir. Hamile kalmaya çalışmadan birkaç ay önce doktorunuz ile sağlıklı bir hamilelik ön görüşmesi yapmanız gerekiyor. Bu görüşme öncesinde mutlaka doktorunuza soracağınız soruların listesini oluşturmak önemlidir. Biz de hamilelik öncesinde bilmeniz gerekenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Çetin'e sorduk.

Doktorunuz tam olarak ne zaman gebe kalacağınızı tahmin edemez. Bazı çiftler ilk denemede hamile kalırken bazıları yıllarca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkide bile hamile kalamaz. Ancak doktorunuzun yaşınıza, sağlık geçmişinize ve geçmiş gebe kalma deneyimlerinize dayalı bazı genel tahminleri olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Çetin; 1 yıl içinde hamilelik şansı yüzde 85 olduğunu söylüyor.

Doğum kontrolünü kestikten hemen sonra hamile kalamazsınız. Örneğin hormonal doğum kontrol hapları, çıktıktan sonra birkaç ay boyunca regl döngünüzü değiştirebilir. Op. Dr. Nihal Çetin, "Doğum kontrol yöntemi gebelik planlandığı an bırakılmalıdır" diyor.

Sağlık durumum doğurganlığımı etkiler mi?

Op. Dr. Nihal Çetin'e göre bazı hastalıklar anne adayının sağlığını etkileyebilir yada bebeğinin büyüme ve gelişimini etkileyebilir. Bunlar diyabet, hipertansiyon, guatr, romatolojik hastalıklar, kalp hastalıkları ve böbrek hastalıklarıdır.

İlaçlarım doğurganlığımı nasıl etkiler?

Bazı ilaçlar gebe kalma şansınızı azaltabilir. Dahası, bazı reçetesiz ve reçeteli ilaçlar hamile kaldıktan sonra bebeğe zarar verebilir. İlaçlarınızla ilgili doktorunuzla mutlaka görüşmelisiniz. Op. Dr. Nihal Çetin, antidepresanlar, antiepileptikler gibi bazı ilaçların adet düzen bozukluğu yaratarak gebe kalmayı etkileyebileceğini söyledi.

Vitamin veya takviye almalı mıyım?

Hamile adayı anneler gebe kalmaya çalışmadan bir süre önce bazı takviyeleri almaya başlamalıdır. Op. Dr. Nihal Çetin, "Gebelik planlandığı 2-4 ay öncesinde folik asit başlanmalıdır" diyor.

Diyet, egzersiz rutini veya diğer alışkanlıklarımı değiştirmeli miyim?

Aşırı egzersiz yapmak, alkol almak ve sigara içmek doğurganlığınızı ve hamileliğinizi olumsuz etkileyebilir. Doktorunuzla mutlaka alışkanlıklarınız hakkında açık bir görüşme yapın ve gebe kalmaya çalışmadan önce yaşamınızda değişiklik gerekip gerekmediğini mutlaka sorun.

Hamilelik öncesi rutinler ile ilgili uyarılarda bulunan Op. Dr. Nihal Çetin, "Diyet ve spor alışkanlığını gebelik öncesi değiştirmeye gerek yoktur. Çay kahve tüketimi azaltılmalıdır. Katkı maddesi içeren işlenmiş gıdalar ya da konserveler tüketilmemelidir. Enfeksiyon ihtimali olacak ürünlerden uzak durulmalıdır. Sigara bırakılmalıdır. Alkol alınmamalıdır." dedi.

Hamilelik öncesinde aşı yaptırmalı mıyım?

Hamilelik sırasında hastalanmak sağlığınızı ve doğmamış çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atabilir. Op. Dr. Nihal Çetin'e göre, "Hepatit ve grip aşısı gebelik öncesi yapılabilir" diyor.

Genetik test yaptırmalı mıyım?

Bazı çiftler genetik durumların taşıyıcısı olup olmadığınızı görmek için genetik test yaptırmayı düşünebilir. Op. Dr. Çetin, "Daha önceki gebeliklerde çok sayıda düşük yada anomalili bebek doğurma öyküsü yoksa genetik taramaya gerek yoktur" dedi.

Neden gebe kalamıyorum?

Bir yıl boyunca gebe kalmaya çalışıyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Op. Dr. Nihal Çetin, 1 yıl düzenli cinsel ilşkiye rağmen gebelik gerçekleşmiyorsa çiftlerin her ikisinin de durumlarının araştırlması gerektiğini söylüyor. Op. Dr. Çetin, "kadınlarda hormon tetkiki ve rahim filmi, erkeklerde spermiogramın mutlaka yapılması gerekir" diye konuştu.

Pozitif gebelik testinden sonra ilk olarak ne yapmalıyım?

Gebelik testi pozitif olur olmaz mutlaka doktora başvurmaları konusunda çiftleri uyaran Op. Dr. Nihal Çetin, "gebeliğin olağan seyredip etmediği değerlendirilmeli ve gebelik haftası belirlenmelidir" diyor.

Betül Meral SARIİZ /posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr