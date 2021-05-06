Türkiye Bebek sahilde demirli lüks teknede yangın

Bebek sahilde demirli lüks teknede yangın

Türkiye

Bebek sahilde demirli lüks teknede yangın

Beşiktaş’ın Bebek sahilinde bulunan demirli lüks bir teknede yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

06 Mayıs 2021, Perşembe 02:10 Son Güncelleme:
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Bebek sahilde demirli ’Tohum’ isimli lüks teknede gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası Sahil Güvenlik ekipleri teknede incelemelerde bulundu. Teknenin hasar gördüğü yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.

DHA

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