Türkiye Bebek sahilinde lüks yat alev alev yandı

Bebek sahilinde lüks yat alev alev yandı

Türkiye

Bebek sahilinde lüks yat alev alev yandı

Bebek Sahili'nde lüks yatta başlayan yangının tekneye de sıçramasıyla birlikte ikisi de alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yatın sahibi alevleri izlerken sinir krizi geçirdi.

14 Şubat 2021, Pazar 10:44 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Bebek Sahili'nde demirli bulunun bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra diğer teknedeki insanları uyandırdı.



Alevler kısa sürede tüm yatı sardı. Alevler bir süre sonra yandaki tekneye de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayanınca demirli yatlardan ve denizden de müdahale edildi. Bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yat alev alev yanarken olay yerine gelen bir kişi, yanan yatı görünce sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen kişi, yatın yanmasını izledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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