Magazin Bebek serveti

Bebek serveti

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Bebek serveti

Kylie Jenner’ın belirginleşen karnını ortaya çıkaran Mirror Palais marka 695 dolarlık elbisesi birkaç saat içinde tükendi.

09 Eylül 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Kozmetik milyoneri Kylie Jenner (24) ikinci bebeğine hamileliğini bir video ile duyurdu. Video 16 saatte 88.6 milyon kez izlendi ve 18.1 milyon beğeni aldı. Jenner, yine rapçi Travis Scott’tan (30) olan kızı Stormi’ye (3) hamileliğini gizlemişti. Kızının elini paylaştığı kare 18.6 milyon beğeni ile 2018’de Instagram rekoru kırmıştı.

Beğeni rekortmeni unvanını bir yıl koruyan Jenner’ın paylaşımları değerlenmişti. Artık reklam içeren bir paylaşımdan 1.49 milyon dolar kazanıyor. Jenner, bu yazın başında da çocuklar için ‘Kylie Baby’ isimli bakım markası kurmuştu.

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