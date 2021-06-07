Bebek ve çocuklarda ağız bakımı nasıl olmalı?

BEBEKLER IÇIN AĞIZ SAĞLIĞI IPUÇLARI

❱❱ Bebek dişleri konuşma gelişiminde, çocuğun görünümü ve yüz yapısında, beslenmede ve kalıcı dişlerin doğru pozisyonda çıkmasında önemli bir rol oynar. Bu yüzden, kalıcı dişler bebek dişlerinin yerini alacak olsa da, bebek dişlerinin sağlığının korunması önemlidir. Bebek dişlerinde çürük ve iltihap oluşması kalıcı dişlerin gelişiminde hasara sebep olabilir.

❱❱ Doğuştan itibaren bebek diş etleri temiz nemli bez veya yumuşak diş fırçası ve sıcak su ile her beslenme sonrası temizlenmelidir.

❱❱ Emzikler ılık sabunlu suda yıkanmalıdır; zararlı bakterileri bebeklere yaymaktan kaçınmak için asla bir emzik veya biberon memesini kendi ağzınıza koyarak “temizlemeyin”.

❱❱ Tüm çocuklar bir yaşından önce diş hekimini ziyaret etmelidir. Özel ihtiyaçları olan çocuklar daha erken ve daha sık ziyaretlere ihtiyaç duyabilir.

ÇOCUKLAR IÇIN AĞIZ SAĞLIĞI IPUÇLARI

❱❱ Dişlerinizi günde iki kez fırçalayın ve diş ipi kullanın ve diş hekiminizi her 6 ayda bir ziyaret edin!

❱❱ Her 3 ayda bir ve her hastalıktan sonra kalıcı bakteri oluşumunu önlemek için diş fırçanızı yenileyin.

❱❱ Meyve, sebze, peynir ve yoğurt gibi diş dostu yiyecekleri tercih edin. Çürükleri önlemek için dişlerinize tutunabilecek nişastalı ve yapışkan atıştırmalıklardan kaçının.

❱❱ Diş hekiminize florür içerikli diş macunu, ağız bakım suyu ve diğer takviyelerin çocuğunuz için uygun olup olmadığı konusunda danışın.

❱❱ Tüm ortodontik cihazlarınızı günlük olarak temizleyin, çıkarılabilir olanları ağzınıza yerleştirmeden önce uygun şekilde temizleyin ve iyice durulayın.

❱❱ Çocuklar tehlikeli diş travmalarından kaçınmak için sadece yumuşak bir yüzeyle çevrili gevşek kum, özel kauçuk ve bunu gibi oyun alanı ekipmanlarını kullanın.