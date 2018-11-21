Bebekler bal yiyebilir mi? Bebeklere bal ne zaman verilebilir?

BEBEK BESLENMESİNDE EK GIDAYA GEÇİŞ

Bebek beslenmesinde katı gıdaya geçiş kademeli olmalıdır. Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesinin ve sonrasında ek gıdaya kademeli geçiş yapılmasının doğru olduğunu dile getiriyor. Ancak bazı ek gıdalar için acele etmemek gerekiyor. Bunlardan biri de bal. 0-1 yaş arası bebeklerde bal yedirilmemesinin sebebi ise arıların bal yapma süreci.

BEBEKLERE BAL YEDİRMEK NEDEN TEHLİKELİ?

Arılar bal yaparken “kolostridyum botalium” adı verilen bir bakteriyi bala bırakıyor. Bu bakteri botulizm denilen bir tür zehirlenmeye yol açabiliyor. Botulizm bebeklerin sinir sistemini etkileyen, nadir olarak görülse de ölüme neden olabilen bir sağlık sorunu. Kolostridyum botalium bakterisinin yetişkinler için tehlike oluşturmamasının sebebi sindirim sisteminin daha gelişmiş olması ve zehri önlemesi. Bebeklerin sindirim sisteminde bu yapılar henüz gelişmemiş olduğundan 0-1 yaş arasındaki bebekleri bakterilere karşı savunmasız bırakıyor.

BOTULİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Botulizm belirtileri bebeğe bal verdikten sonra ortaya çıkar ve şu şekilde sıralanabilir:

- Düzelmeyen kabızlık

- Kol bacak ve boyun kaslarında gevşeklik

- Zayıf ve cansız ağlamalar

- Emmede azalma, beslenmede isteksizlik

- Halsizlik ve solunum sıkıntısı, tıkanma, hırıltı

Bu tür belirtiler başka gıda zehirlenmelerinde de görülebilir. Benzer belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız.