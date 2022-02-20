Bebekler diş çıkarma döneminde nasıl rahatlatılır?

Bebeklerde genellikle 5. ayda başlayan diş çıkarma 3 yaşına gelene kadar devam etmektedir. Elbette ki ilk diş çıkarma 3. ayda başlayabileceği gibi 12. ayda da başlayabilir.

BEBEKLERDE DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Bebeklerin diş ağrılarını geçirmek için öncelikle paracetomol içeren ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar ilk olarak kullanılan ilaçlardan olmaktadır. Ayrıca bebeklerin damaklarının uyuşmasını sağlayan ve bebeklere uygun olan kremlerde kullanılmaktadır. Ancak daha öncede söylediğimiz gibi bebeklerin diş çıkarma dönemlerinde ki ağrılar sürekli olduğundan ilaçlar ile birlikte doğal yöntemlerde bebeklerin diş ağrılarını gidermek için kullanılmaktadır.

DİŞ AĞRISINI GEÇİRMEK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Bebeklerin diş ağrılarını geçirmek için uygulanabilecek doğal yöntemler öncelikle bebeğin doktoruna danışılmalı ve daha sonrasında uygulanmalıdır. Kullanılabilecek yöntemler ise şunlar olmaktadır.

Bebeklerin diş ağrısına en iyi gelen yöntemlerin başında soğuk uygulaması bulunmaktadır. Bunun için içi su olan diş kaşıyıcılardan ya da ıslak mendillerden yararlanılmaktadır.

Papatya yağının damaklara masaj yapılarak sürülmesi de diş ağrılarının giderilmesini sağlamaktadır.

Bebeklerin damaklarına zencefil kökü ile 2-3 dakika masaj yapılması da ağrıların azalmasını sağlayacaktır.

Bebeklerde görülen diş ağrılarını azaltan ve bebeklerin rahatlamasını sağlayan bir diğer yöntem ise badem özü ile suyun karıştırılarak damaklara sürülmesidir.

Bebeklerin damaklarını rahatlatacak bir diğer yöntem ise bebek bisküvileri olmaktadır. Bebekler bunlarla hem dişlerini kaşıyabilir hem de damaklarının rahatlamasını sağlayabilirler.

Bebeklerin diş ağrılarını azaltacak bir diğer yöntem ise taze soğan olmaktadır. Bebeklerin taze soğanı çiğnemesi ağrılarını azaltacaktır.

Alkolsüz olarak hazırlanan vanilya özleri ile bebeklerin damaklarının ovulması da diş ağrılarını hafifletmektedir.

Kuru karanfilin çekilip su ile macun kıvamına getirilmesi de diş ağrısına iyi gelen yöntemlerden birisi olmaktadır. Bu macun bebeklerin damağına sürülmeden önce tadına bakılması gerekmektedir. Tadı fazla yoğun ise su ile seyreltilmelidir.

Buzlukta soğutulmuş olan metal kaşık da bebeklerin diş sancılarını hafifletmektedir.

Buzdolabında soğutulmuş meyve dilimleri de bebeklerin diş problemlerini rahatlatmanın lezzetli bir yolu olmaktadır.

Birkaç damla zeytinyağı ile bebeklerin damaklarının ovulması hem ağrılarını hafifletmekte hem de dişlerin çıkmasını kolaylaştırmaktadır.



