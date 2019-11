Ek gıdaya geçiş serüveni bebek 6. ayına gelmesiyle birlikte başlanabilir. Ek gıdaya geçerken uyulması gereken önemli kurallar vardır. Doktor eşliğinde ek gıdaya başlanması her zaman için daha uygundur. Ek gıdaya başlayan anneler ilk olarak hangi gıda ile başlayacakları konusunda kararsız kalabiliyor. Durum böyle olunca " bebekler ek gıdaya nasıl başlatılır, ek gıdaya geçiş nasıl olmalı " konularının detayları haberimizde.

Bebekler ek gıdaya nasıl başlatılır? Ek gıdaya geçiş nasıl olmalı?

Ek gıdaya başlanıldığında ilk altın kural bebek yatar pozisyondayken gıda verilmemelidir. Bebek oturabiliyorsa mama sandalyesinde beslemeniz en doğrusu olacaktır.

Ek gıda ile ilk defa tanışacağı için bebek tadını beğenmeyebilir. Böyle bir problemle karşılaşılırsa bebek zorlanmamalıdır.

Ek gıdaya başlandığında sabah ayrı akşam ayrı ek gıda verilmemelidir. Vücudun ve bağırsakların alışmasına zaman tanıyın. Bu zamanın 1 haftadan az olmamasına çalışın. Gerekirse, yan etki görülürse başa dönüp en baştan tekrar başlayın.

İlk vereceğiniz besinde 3 gün kuralına dikkat edilmelidir. Aynı besin 3 gün aynı şekilde verilir ve bu sayede bebeğin o besine alerjisi olup olmadığı tespit edilir. İlk ek gıdaya başlanıldığında 1 tatlı kaşığı ile başlanması yeterli olacaktır. Gün geçtikçe miktarı arttırabilirsiniz.

Alışması en kolay olan ve en az yan etkisi olan gıdalarla başlayın. Meyve suları ve meyve püresi ek gıdaya geçiş için oldukça iyi bir seçenektir. Meyve suyu veya meyve püresi hazırlarken cam rende kullanılmasına özen gösterin. Örneğin ilk oalrak elma ile başlayıp 3 gün elma verebilirsiniz. 4. gün ise elmanın içerisine havuç veya armut gibi başka meyve yada sebze eklenebilir. Her yeni eklenen besin için 3 gün kuralına uymaya özen gösterin.

Tropikal meyveleri yaşından önce vermemeye özen gösterin.

Meyve tadımları bittiğinde muhallebi denemeleri yapabilirsiniz. Pirinç unuyla, formül sütlerle hatta anne sütüyle dahi yapılabilir. Her zamanki gibi azar azar ve 1 haftalık zamana yayarak başlayın.

Yeni ek gıdaya başlarken bir önceki ek gıdayı kesmeyin, aynı dozda vermeye devam edin, sadece yeni ek gıdayı düşük dozlarla başlayın.

Yoğurdun eski usulde mayalanarak evde yapılması idealdir. Günlük taze sütleri tercih edin. Uzun ömürlü sütler hem daha az besleyici hem de daha çok işlemden geçtiği için daha az tercih edilmeli.

Sebze mamaları her hafta için değişik şekilde ve her seferinde yeni bir sebze eklenerek zenginleştirilmiş şekilde hazırlanmalı. 6-7 aylık olunca kahvaltılara, takip eden her ay için yeni bir ek gıdaya başlayabilirsiniz.

Ancak bebeğinize 1 yaşına kadar inek sütü, bal ve acılı baharatlı yiyecekler kesinlikle vermeyin. 1 yaşından sonra ise bunlara da her zamanki gibi azar azar olmak kaydıyla başlayın.

