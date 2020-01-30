Bebekler gibi uyumanızı sağlayacak 7 yöntem

Birçoğumuz hayatımızın 3'te 1'inden fazlasını uyuyarak geçiriyoruz. Biyolojimizin bizi uyumaya yöneltmesi, bize çok önemli bir şey sağladığını gösteriyor. Uyku, tamamen hareketsizlik zamanı gibi görünse de, gıdayı enerji rezervlerine dönüştürmek, ertesi günkü aktivite için ihtiyaç duyulacak daha fazla enzim üretmek ve oluşan toksinleri işlemek de dahil olmak üzere bazı önemli ve temel biyolojik süreçlerin yaşanmasını sağları. Elbette bu aktivitelerin yan ürünü olarak doku onarımı ve büyüme geliyor. Kısacası, uyku olmadan, fonksiyon yeteneğimiz ve sağlığımız hızla bozulabilir. Bu nedenle gece uykusunu en iyi şekilde almaya özen göstermemiz gerekir.

Peki iyi bir uyku için neler yapmak gerekiyor? İşte İngiliz uzmanların yayınladığı, bebekler gibi uyumamızı sağlayacak öneriler.

1-Öncelikle sabah ışığı almaya özen gösterin.

Mümkün olduğunca doğal sabah ışığı almalısınız ve alacakaranlıkta ışıktan kaçınmalısınız. Bu durumun, vücut saatinizi daha erken bir zamana taşıdığı ortaya çıktı. Böylece daha erken uykulu hissedersiniz ve sonuç olarak daha uzun uyku uyursunuz. İdeal olarak, gün doğumundan sonra ve gün batımından önce 30 ila 60 dakika doğal ışığa ihtiyacınız vardır.

Erken kalkmayı ve yatmayı seven insanlar, öğleden sonra veya akşam saatinde ışığa maruz kalarak ve sabah ışığından kaçınarak vücut saatlerini erteleyebilirler. Bu, yatmak ve uyanmak istediğiniz zamanı geciktirecek ve vücut saatinizi diğer insanlarınkine yakın hizalayacaktır.

2-Şekerleme hakkında iki kez düşünün.

Şekerleme yapmanız gerekiyorsa, geceleri yeterince uyuyamazsınız. Ancak kestirmeniz gerekiyorsa, sadece 20 dakika olmalıdır. Daha uzun şekerlemeler sizi rahatsız hissettirebilir ve bir süre uyanıklığınızı azaltabilir. Zaman zaman şekerleme iyi olsa da, gece uykunuzu bozacağından gündüz şekerlemelerine bağımlı olmamaya dikkat edin.

3-Çok geç egzersiz yapmayın.

Egzersiz, sabahları ve dışarıda yapılırsa, bazı insanların uyumasına yardımcı olabilir. Ancak, yatmadan önce egzersiz yapmak, vücut sıcaklığınızı arttırdığı ve uykuya dalmak vücut ısısında küçük bir düşüş içerdiğinden bazıları için bir sorun olabilir. Sizi ısıtacak, egzersiz bu düşüşü geçersiz kılabilir. Bu durum kişiye göre değişir ancak yatmadan 1 ya da 2 saat öncesine kadar egzersiz yapmamaya özen gösterin.

4-Sabah ve gün ortasında yemek yiyin.

Sindirim süreçlerimiz yatmadan önce yavaşlar, bu nedenle günün ana yemeği yatmadan hemen önce ise, aşırı mide asidi üretimi ve daha büyük asit riski gibi sorunlara yol açabilir. Bu da rahatsızlık yaratır ve uykuyu bozar. Çalışmalar, çoğumuzun akşamları tüketilen kalorileri enerji için yakmak yerine yağ olarak saklama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ana yemeğinizi öğlen yiyin ve akşamları hafif yemeklerle geçiştirin.









5-Son kahveye dikkat

Çaydaki kafein (siyah ve yeşil), kahve ve çikolata, beynin yorgun olduğumuzu söyleyen kimyasal olan adenosin reseptörlerini bloke ederek daha 'uyanık' hissetmemizi sağlar. Kafein genellikle tüketildikten yaklaşık 15 ila 45 dakika sonra kanda zirve yapar. Bununla birlikte, buna nasıl tepki verdiğimiz, kilonuza, ilacımıza, karaciğer sağlığına, kafein içme geçmişine ve her zaman olduğu gibi genlerimize bağlı olarak değişir. Sağlıklı yetişkinlerin çoğunda, önemli seviyelerde kafein dolaşımda beş ila altı saat sonrasına kadar kalır. Böylece öğleden sonra güçlü bir kahve veya çay uykuyu geciktirebilir. Bu nedenle öğleden sonra geç saatlere kadar kafeinsiz içecekler veya bitkisel çaylar tüketmeye özen gösterin.

6-Stresi yatağınızdan uzak tutun

Gün boyunca stresli deneyimlerin oluşmasına izin vermemeye çalışın. Gündüz yaşadığınız duygusal stres çok güçlü bir uyku bozukluğuna neden olur. Eğer bunalmış hissediyorsanız stres yönetimi veya farkındalık tekniklerini öğrenmeye çalışın.

7-Uyku öncesi duş

Bazı insanlar için banyo veya duş rahatlatıcı olabilir. Bu, kan damarlarını genişletir, kanı vücudun yüzeyine taşır, ısı kaybını arttırır ve uyumak için olması gereken çekirdek vücut sıcaklığını düşürür. Kötü dolaşımınız varsa ellerinizi ve ayaklarınızı ısıtmak yararlı olabilir, çünkü ekstremitelerden çok fazla ısı kaybedemezsiniz. Banyo, sizi psikolojik olarak uykuya hazırlayan yatmadan önce yapılan rutinin bir parçası olabilir.

Uyku haplarından kaçının

Bazı uyku hapları kısa vadede yardımcı olabilir, ancak uzun vadede istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Benzer şekilde, uyuşukluğa neden olan alkol ve antihistaminiklerden (bazı uyku ilaçlarında bulunur) kaçının.



