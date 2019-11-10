Bebekler için balkabağı çorbası nasıl yapılır?
C vitamini, demir ve diğer değerli besinler açısından zengin olan balkabağı, bebeğin beslenmesinde de önemli bir besindir. Sonbaharın önemli sebzelerinden balkabağı bebeğin ek gıdaya geçişinde en iyi alternatifler arasında. Peki, bebekler için balkabağı çorbası nasıl yapılır? İşte balkabağı çorbası tarifi…
Bebekleri ek gıdaya geçen annelerin çorba alternatifleri arasında yer alan balkabağı hem vitaminler hem de içeriğinde bulunan besin değerleri açısından önemli bir alternatif. İşte bebekler için sağlıklı ve besleyici balkabağı çorbası tarifi...
Balkabağı çorbası tarifi
Malzemeler
100 gram balkabağı
1 adet patates
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı sarı mercimek
Balkabağı çorbasının hazırlanışı
Balkabağınızı seçerken koyu turuncu olanlarını tercih edin. Soyulmuş balkabağını soğuk suyla iyice yıkayın. Kabağa az miktarda su ilave edin. Patates, zeytinyağı ve diğer malzemeleri ilave edin. Ocakta balkabağı yumuşayana kadar pişirin. İçeriğinde bulunan vitaminlerin kaybolmaması için balkabağının genellikle 15 dakika pişirilmesi öneriliyor. Bir mutfak robotunda balkabağını pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. İstenilen kıvamı elde etmek için su ilave edebilirsiniz.