Bebekler için balkabağı çorbası nasıl yapılır?

Bebekleri ek gıdaya geçen annelerin çorba alternatifleri arasında yer alan balkabağı hem vitaminler hem de içeriğinde bulunan besin değerleri açısından önemli bir alternatif. İşte bebekler için sağlıklı ve besleyici balkabağı çorbası tarifi...

Balkabağı çorbası tarifi

Malzemeler

100 gram balkabağı

1 adet patates

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı sarı mercimek

Balkabağı çorbasının hazırlanışı

Balkabağınızı seçerken koyu turuncu olanlarını tercih edin. Soyulmuş balkabağını soğuk suyla iyice yıkayın. Kabağa az miktarda su ilave edin. Patates, zeytinyağı ve diğer malzemeleri ilave edin. Ocakta balkabağı yumuşayana kadar pişirin. İçeriğinde bulunan vitaminlerin kaybolmaması için balkabağının genellikle 15 dakika pişirilmesi öneriliyor. Bir mutfak robotunda balkabağını pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. İstenilen kıvamı elde etmek için su ilave edebilirsiniz.