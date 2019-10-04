Bebekler için kabızlık giderici çorba tarifleri

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Kabızlık bebeklerde genetik bağırsak yavaşlığı, bağırsağın yapısal ve anatomik sorunları, fazla süt tüketimi, yetersiz sıvı alımı, sürekli katı gıdalarla beslenmesi veya anne sütü almaması gibi nedenlerle oluşur. Özellikle katı gıdaya geçildiği dönemlerde bebeklerde kabızlık problemi baş gösterir. Bebeklerde kabızlık problemini gidermek için kabızlık giderici çorba tarifi arayışında olanlar bu haberimize çok sevinecek. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, bebekler için kabızlık giderici çorba tariflerini sizler için açıkladı.

Anne sütü alan bebeklerde kabızlık problemi nadir görülse de anne sütünden katı gıdaya geçiş döneminde olan 1 yaş öncesi bebeklerde sıklıkla gözlenir. Bunun sebebi yetersiz sıvı tüketimidir. Bebek her gün dışkılama yapıyorken 2-3 günde bir yapmaya başladıysa, tuvaletini yaparken zorlanıyor ve ağlıyorsa, sert dışkılama yapıyorsa ebeveynler bebeklerinin kabız olup olmadığını bu faktörlerden anlayabilirler.

Bebeklerin anne sütünden sonraki ek gıdaya geçiş evresi anneleri oldukça zorlayan ve annelerin bebeklerine hangi besinleri vereceklerini tam bilmedikleri bir dönemdir. Tam da böyle bir dönemde bir de bebekleri kabız olduysa evde panik havası oluşmaya az kalmıştır. Şimdi bu panik duygusunu azaltacak bebeklerinize 6. Aydan itibaren verebileceğiniz bebekler için kabızlık giderici çorba tariflerini sizler için açıklayacağım.

Yulaf unlu kemik suyu çorbası

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tam yulaf unu

1 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağından iki parmak fazla kemik suyu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Temiz tenceremize belirtilen miktardaki kemik suyu konur, kaynamaya bırakılır. Başka bir temiz kapta yoğurt ve yulaf unu iyice karıştırılır. Kaynayan sudan yoğurtlu karışıma 2 yemek kaşığı alıp ilave edilir ve iyice çırpılır. Daha sonra karışım azar azar ve sürekli karıştırılarak tencereye dökülür ve pişirilmeye devam edilir. Özleştikten sonra zeytinyağı yemeğin üzerine dökülür ve afiyetle bebeğinize servise hazır hale gelir.

Vitamin deposu sebze çorbası

Malzemeler:

1 sap kereviz

1 adet kabak

2 dilim balkabağı

1-2 yaprak ıspanak

1 küçük kavanoz kemik suyu

1 tatlı kaşığı mercimek

1 yemek kaşığı tam buğday unu

Yapılışı:

Tüm sebzeler güzelce yıkanıp, doğranır mercimekle birlikte tencereye alınır. Üzeri 3 parmak geçecek kadar su ve kemik suyu karışımı ile tam buğday unu eklenir, sebzeler ve mercimek yumuşayıncaya kadar sürekli karıştırılarak (un topaklanmasın diye) pişirilir. Çorba ocaktan alındıktan sonra ezilerek veya blenderdan geçirilerek çorba bebeğiniz için hazır hale gelir.

Kabaklı mercimek çorbası

Malzemeler:

½ çay bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı yulaf unu,

2 adet tavuk but

½ kabak

½ küçük soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kuru nane

Yapılışı:

Orta boy tencereye alınan tavuklara 3 su bardağı su eklenir ve iyice haşlanır. Tavuklar haşlandıktan sonra tencereden çıkarılır ve didiklenir. Tavuk suyu içine önce soğuk suda seyreltilmiş yulaf unu eklenir sonra zeytinyağı ve kuru nane dışındaki tüm malzemeler tencereye konur ve pişmeye bırakılır. Pişme işlemi bittikten sonra bir süzgeç yardımıyla ile çorba süzülür ve içine didiklediğimiz küçük tavuk parçaları eklenir üzerine zeytinyağı ve kuru nane ekledikten sonra çorba hazır hale gelir.