Bebekler için ördek ailesi oyunu
Bebeklerle oynanan oyunlar, bebeğin anlaması ve başarabilmesi için daha sade olmalıdır. Karmaşaya neden olmayacak parmak oyunları bebeğiniz eğlenmesine ve el becerilerinin gelişmesine yardımcı olacak. Ördek ailesi oyunu da sade ve eğlenceli bir oyun.
20 Haziran 2020, Cumartesi 11:03 Son Güncelleme:
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Ördek ailesi oyunu sayesinde bebeğinize aile bireylerini tanıtabilir aynı zaman da el becerisini geliştirmiş olursunuz.
Önce iki el yumruk yapılır.
“Bu baba ördek” (Bir elin başparmağı açılır)
“Bu da anne ördek” (Diğer elin başparmağı açılır)
“Bunlar da yavruları” (İki elin tüm parmakları açılır)
“Vak vak diyorlar” (İki el gaga gibi açılıp kapatılır)