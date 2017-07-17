Bebekler Mustela ile güneşe çıkıyor Yaz aylarında güneşten korumaya özen gösterdiğimiz bebeklerin aynı zamanda D vitamini ihtiyacının da karşılanması gerekir. Bu yüzden bebeklerin güneşe çıkılacak saatlerinin seçimi kadar güneş kremlerinin seçimi de ciltleri için çok önemli