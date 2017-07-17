Bebekler Mustela ile güneşe çıkıyor

Yaz aylarında güneşten korumaya özen gösterdiğimiz bebeklerin aynı zamanda D vitamini ihtiyacının da karşılanması gerekir. Bu yüzden bebeklerin güneşe çıkılacak saatlerinin seçimi kadar güneş kremlerinin seçimi de ciltleri için çok önemli

17 Temmuz 2017, Pazartesi 11:23 Son Güncelleme:
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Bebekler Mustela ile güneşe çıkıyor
Bebek ve çocukların cilt koruma bariyerleri yeterince gelişmediğinden sıcaklıkla ilişkili rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu sebeple pediatristler yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin kullanılmasını öneriyor.

Mustela güneş ürünleri, tüm cilt tiplerine uygun formülüyle güneşin zararlı etkilerine karşı özel olarak geliştirildi.

HEM KORUYOR HEM DE BESLİYOR

Doğal bileşenlerle oluşturulan, çok yüksek UVA ve UVB özellikli güneş ürünleri yeni mineral filtre sistemini içeren yapısıyla hızlı emilerek cilt bariyerini koruyor, besliyor ve nemlendiriyor.

 

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