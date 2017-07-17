Bebekler Mustela ile güneşe çıkıyor
Yaz aylarında güneşten korumaya özen gösterdiğimiz bebeklerin aynı zamanda D vitamini ihtiyacının da karşılanması gerekir. Bu yüzden bebeklerin güneşe çıkılacak saatlerinin seçimi kadar güneş kremlerinin seçimi de ciltleri için çok önemli
Bebek ve çocukların cilt koruma bariyerleri yeterince gelişmediğinden sıcaklıkla ilişkili rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu sebeple pediatristler yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin kullanılmasını öneriyor.
Mustela güneş ürünleri, tüm cilt tiplerine uygun formülüyle güneşin zararlı etkilerine karşı özel olarak geliştirildi.
Mustela güneş ürünleri, tüm cilt tiplerine uygun formülüyle güneşin zararlı etkilerine karşı özel olarak geliştirildi.