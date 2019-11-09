Diş çıkarma tüm bebekler için farklıdır. Diş çıkaran bebeklerin çoğu bu süreci zor geçirir. Aynı zamanda anne ve baba içinde bu süreç yorucudur. Bebeğin ateşinin yükselmesi, sürekli ağlama ve uykusuz geceler anne babalar için oldukça zor olabilir.

Bebekler ne zaman diş çıkarmaya başlar?

Bebekler ilk dişlerine 6 aylıkken çıkarmaya başlar. 6 aylıkken ilk dişlerine sahip olan bebekler için diş çıkarma süreci yaklaşık 30 ayda tamamlanır.

Bebek dişleri bazen hiç ağrı veya rahatsızlık duymadan ortaya çıkar. Kimi zamanda daha ağrılı olur. Bebeğiniz diş çıkarıyorsa şunları fark edebilirsiniz:

- Bebeğin dişeti ve dişin çıkmaya çalıştığı yer kırmızıdır.

- Bebeğin yanağı kızarır.

- Kulaklarını ovuşturur.

- Bebeğinizin diş çıkardığının işaretlerinden biri, parmaklarını, oyuncaklarını veya ele geçirdikleri diğer nesneleri çiğnemeye başlamalarıdır.

- Normalden daha hüzünlü olurlar ve sık sık ağlarlar.

Bebeklerde hangi dişler ne zaman çıkmaya başlar?

İşte bebeklerin dişlerinin genellikle nasıl ortaya çıktığına dair kaba bir rehber:

- Bebeklerde alt kesici dişler (alt ön dişler) genelde ilk gelen dişlerdir. Genellikle 5 ila 7 aylıkken çıkar.

- Bebeklerin üst kesici dişleri (üst ön dişler) yaklaşık 6 ila 8 ay içerisinde çıkma eğilimindedir

- Üst yanal kesici dişler (üst ön dişlerin her iki tarafı) yaklaşık 9. veya 11. ayda çıkar.

- Alt yanal kesici dişler (alt ön dişlerin iki tarafı) ise yaklaşık 10 ila 12 aylıkken çıkar.

- ilk azı dişleri (arka dişler) de yaklaşık 12 ila 16 ayında çıkar.

- Köpek dişleri (ağzın arkasına doğru) ise yaklaşık 16 ila 20 aylıkken çıkar.

- İkinci azı dişleri yaklaşık 20 ila 30 ayda ortaya çıkar.

Çoğu çocuk süt dişlerinin tamamına 2 veya 2.5 yaşına geldiğinde sahip olur.

Diş çıkaran bebeği nasıl rahatlatırsınız?

Bebeğinizle oynamak hem rahatlatır hem de diş etlerindeki tüm ağrılardan uzaklaştırabilir. Diş etlerini temiz bir parmakla hafifçe ovalamak da yardımcı olabilir.