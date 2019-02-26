Bebekler neden kesintisiz uyumaz?

Ebeveynler, bebeklerin tüm gece hiç uyanmadan uyumasını istiyor. Ancak ilginçtir ki bu isteklerine rağmen bilinçaltındaki duygu ve düşünceleri, bebeklerinin uyku alışkanlıklarını değiştirme konusunda hareket etmelerini engelliyor.

Uyku Danışmanı Selen Üçok ve Sedef Fenik "Birçok ebeveyn bebeklerinin güvenli bir şekilde uyuduğu ile ilgili endişe duyarlar. Bebekleri ile beraber bile yatan ebeveynler, sık sık uyanıp onu kontrol etmek isterler. Bu istekleri nedeniyle çoğu zaman uykusuz kalırlar. Oysaki bebeklerinin uyurken güvende olduğuna dair kendilerini bir kez olsun rahat hissetmeyi başarabilirlerse emin olsunlar ki onun gece uzun süreli, sağlıklı ve kaliteli uyuması yolunda büyük bir adım atmış olacaklar” dedi.

UYKU DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN ÖNERİLER

Bir bebeğin kendiliğinden tüm gece uyanmadan uyumasının çok nadir gerçekleşen bir durum olduğunu söyleyen uzmanlar, "Kesintisiz uyku doğduğu andan itibaren sağlıklı uyku alışkanlığı olan, belli bir düzeni olan, uykuya dalmayı kendi kendine becerebilen bebeklerde olur veya çocuğunuz artık 2, 3 ya da 4 yaşına geldiğinde de gece boyunca uyumaya başlayabilir. Günlük aktiviteler gerçekleştirmek, yatma ve kalkma saatlerini doğru ayarlamak, hem gündüz hem de akşam uykularından önce banyo yaptırmak, masaj yapmak, müzik dinletmek gibi rutinler uygulamak, ideal uyku ortamı sağlamak tüm bebek ve çocukların sağlıklı ve verimli bir uyku düzenine kavuşması için fayda sağlar" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Son olarak bebeklerin beslenmesinin bir düzen içinde olmasının, uykusunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu da belirten Uyku Danışmanı Selen Üçok ve Sedef Fenik, gün içindeki beslenme saatlerinin belli bir saat aralığında olmasını söyledi. Buna göre bebeklerin ayına göre alması gereken süt ve kalori miktarını hesaplayıp onu belli saat aralıklarındaki öğünlere bölmek gerekiyor.







