Bebekler uykuya nasıl hazırlanır?

Yorgun olduğunuz için çocuğunuzun yine uyanmasına artık kızgınlıkla tepki verebilir ve böylelikle o da geri yatmakta zorlanabilir. Ailelerin genelde böyle bir sorunla karşılaştıklarında başvurdukları yöntemlerden biri çocukları kendi odalarına ve yataklarına almak olur, bu bir çözüm olarak görülse de aslında kısa vadelidir ve uzun dönemde daha fazla problemi beraberinde getirebilir. Bunun nedeni ise çocuğun ve anne-babanın uyuduğu yatakların ayrı olması, sadece fiziksel olarak değil sembolik olarak da bireyselliği vurgular. Böylelikle yatakların ayrı olması aslında kişisel alanları belirleyen görünmez bir sınır ile çizilmiş olur. Bununla birlikte çocuk kendi odasının ve yatağının da anne babasınınki kadar güvenli ve rahat olduğunu benimser. Bu nedenle eğer uyku sorunu yaşayan çocuğunuzu yatak odanıza davet ettiyseniz ilk adım kademeli olarak çocuğunuzun hızını takip ederek, kendi yatağı ve odasına yeniden güvenmesini ve alışmasını sağlamak olabilir.

UYKUYA HAZIRLIK

Uyku zamanının yaklaştığını mutlaka haber verin. Eğer bir oyunun ya da başka eğlenceli bir aktivitenin içindeyse uykuya hazırlanmasına ne kadar süre kaldığını belirtin. Çocuklar rutinlerden çok hoşlanırlar, özellikle uyku durumlarında bu rutinleri oluşturmak oldukça yararlıdır.

Hem çocuğunuzun hem sizin keyifle yaptığınız bir aktivite ile uykuya geçiş sağlanabilir. Bu rutinleri; bir hikâye oluşturma, kitap okuma ya da sıcak bir duş alma oluşturabilir. Yatmadan en az 1 saat önce mutlaka tüm ekranlardan uzaklaşmalı ve oda içinde de bu elektronik eşyalar mümkünse bulunmamalı. Uyuduktan sonra kâbus, karanlık ya da korku sebebiyle uyanma gibi durumlarda ebeveynin çocuğun odasına geri dönüp yatıştırması sağlıklı olacaktır. Ağlıyorken, kaygısının yüksek olduğu durumlarda çocuk yalnız bırakılmamalıdır. Aynı şekilde kendi odasından ağlayarak sizden yardım çağrısı yaptığında da onun ihtiyacını duymak ve odasına giderek yatışmasına yardımcı olacak davranışlarda bulunmak önemli. Örneğin “Ben buradayım, sanırım kötü bir kâbus gördün fakat şimdi geçti. Seni oldukça korkutmuş gibi gözüküyor” gibi cümleler kurarken bir yandan sıcak bir kucaklamayla rahatlamasını sağlayabilirsiniz.