Ateşi yükselen bebekler, normal zamanlara göre çok daha hassas ve bitkin olurlar. Durum böyle olunca birçok ebeveyn etkili ateş düşürme yöntemleri araştırmaya başlar. Bebeğinizin ateşini düşürme yöntemlerini uygulamadan önce, bebeğin sağlığını takip eden doktor ile iletişime geçip uygulayacağınız yöntemi danışmak en doğru adım olacaktır.

YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECEDİR?

Bebeklerde 40° ve üstündeki ateş yüksek sayılır ve derhal doktora başvurulmalıdır. 3 aydan büyük bebeklerin ateşi 38° - 39° arasında ise evde ateş düşürme yöntemleri uygulanabilir. 3 gün içinde iyileşme sağlanmazsa doktora gidilmelidir. 34,5° ila 38° arasında çıkan bir ölçümde endişe edilmemeli ancak bebeğin hasta hali sürüyorsa saat başı tekrar ateşini ölçerek gerekli önlemler alınmalıdır.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİDİLMELİDİR?

Ateşle birlikte seyreden ishal, kusma, iştahsızlık, halsizlik gibi durumlarda vakit geçirmeden doktorla görüşülmeli, eğer gerekiyorsa ilaç tedavisine başlanmalıdır. Doktorla görüşmeden kesinlikle bebeğe ilaç verilmemelidir. Bebeklerde ateş düşürme yöntemleri işe yaramadığında ve ateşlenme süresi 3 güne uzadığında geç olmadan doktora danışmak gerekir. Bebeğin ateşi 39,5° geçtiyse doktora gidilmelidir.

BEBEKLERDE YÜKSEK ATEŞ DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

Ateşi çıkan bebeklerin titremesi normaldir. Böyle bir durumda bebeğin üzerini kalın giysilerle örtmek ateşinin daha da yükselmesine sebep olur. Bunun yerine bebeğin üzerindeki kalın kıyafetler çıkartılmalı, bebeğe ince ve bol bir kıyafet giydirilmelidir. Bebek ince bir havlu ya da çarşafa da sarılabilir.

Ilık duş, ateşi çıkan bebekler için ilk yapılması gereken uygulamalardan biridir. Ilık su ile dolu küvette bebekler 15-20 dakika kadar tutulmalı, arkaya doğru yatırılmalıdır. Bebeğin başından aşağıya su dökülmemelidir. Aynı zamanda ıslak bir havlu, sünger veya bez vücutlarında gezdirilerek pansuman yapılabilir. Pansuman için soğuk su, buz, sirkeli su, kolonya, alkol gibi maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bebeğin sıvı gıdalar alması ve su içmesi de öncelikli olarak yapılması gerekenler arasındadır. Gıdaların sindirimi kolay ve az yağlı olması tercih edilmelidir. Bebeğin bulunduğu odanın sıcaklığını 22 derece civarında tutmak gerekir.

Ateş düşürmek için doktordan onay alınmadan ilaç kullanılmamalıdır. Ateşi 39 derecenin üzerine çıkan bebeklere doktora danışıldıktan sonra ateş düşürücü ilaçlar verilebilir.



