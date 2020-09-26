Bebeğin ateşli olması 37 derecenin üzerine çıkmadığı sürece zararlı sayılmaz. Bununla birlikte, ateş, vücudun bir enfeksiyonla savaştığının ve bağışıklık sisteminin çalıştığının bir işaretidir. Bebeklerde ateş 38 derece ve üzerine çıktığında zararlı kabul edilir. Bu nedenden dolayı Bebeklerde ateş nasıl düşürülür? Bebeklerde ateş kaç olmalı, sorularının cevapları önemlidir.

Düşük dereceli ateş çok küçük çocuklar için bile faydalı olabilir , ancak yüksek dereceli ateşler ciddi bir enfeksiyonun göstergesi olabilir.

Bu yazımızda bir bebeğin bebeklerde ateş nasıl düşürülür? Bebeklerde ateş kaç olmalıdır, sorularına cevap vereceğiz.

Bebeklerde ateş nasıl düşürülür? Bebeklerde ateş kaç olmalı?

Bir bebeğin vücut ısısı genellikle (37 ° C) civarındadır. Bebeklerin vücut sıcaklıkları aşağıdaki gibi ise ateşi vardır:

• (38 ° C) veya rektal olarak alındığında daha yüksek

• Kulak veya alın gibi diğer alanlarda ölçüldüğünde (37,4 ° C) veya daha yüksek

Bebeklerin ateşi genellikle çok yüksektir. (40,5 ° C) üzerine çıkmadığı sürece ateşin kendisi tehlikeli değildir .

Bununla birlikte, ateşe neden olan enfeksiyon, ateş yüksek olmasa bile çok tehlikeli olabilir. Bu nedenden dolayı ateşin altında yatan neden araştırılmalıdır.

Bir bebeğin ateşi olduğunda, anne ve babanın odak noktası ateşin kendisi değil ateşin altında yatan nedene yönelik olmalıdır.

Doğru tedavi bebeğin yaşına, ateşin şiddetine ve diğer semptomlara bağlı olacaktır.

Ateş önleyici ilaç

Bir doktor ateşi düşürmek için özel bir ilaç önerebilir. Asla aspirin kullanmayın ve bebeğe yetişkinler için tasarlanmış ateş düşürücü ilaçlar vermeyin.

Doktorun talimatlarını takip etmek çok önemlidir. Çoğu durumda, doğru dozaj çocuğun kilosuna bağlıdır. Dozu iki kez kontrol edin ve ilacı verme aracının doğru ölçümleri kullandığından emin olun.

Genellikle soğuk algınlığı, grip veya kulak enfeksiyonunun bir sonucu olarak ateş tetiklenir. Ateş önleyici ilaç, nöbet geçirme riskini azaltmaz.

Evde yapılan ilaçlar

Doktorunuz bebeğe ateş düşürücü ilaç vermeyi önermiyorsa, aşağıdaki evde bakım teknikleri yardımcınız olabilir:

Su:

Amaç, onları sulu tutmaktır, bu nedenle onlara bol miktarda su vermek en iyisidir.

Hafifçe giyinmek:

Bebeğe ağır giysiler veya palto yerine hafif kıyafetler giydirin.

Temizlik:

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için el yıkama ve diğer hijyen önlemlerini uygulayın.

Emzirin

Emzirme bebeğe enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olacak antikorlar sağlayabilir. Aynı zamanda vücutlarını sulu tutmaya yardımcı olur ve ağrılarını hafifletebilir.

Kaçınmanız gereken davranışlar

Bebeğin ateşi varsa:

• Ateş veya ağrı gibi enfeksiyon belirtilerini tedavi etmek için tıbbi bakım yerine ev ilaçları kullanmayın.

• Ağlama veya titreme gibi rahatsızlık belirtileri gösteren bebeğe soğuk veya ılık bezler uygulamayın.

• Emzirmeyi bırakmayın.

• Doktor önermedikçe bebeğe ilaç vermeyin ve ardından talimatları dikkatlice uygulayın.

• Bebeğin sıvı veya yiyecek alımını sınırlamayın.

• Bebeği toplum içinde dışarı çıkarmayın veya kreşe göndermeyin.

Ne zaman doktoru aramak gerekir?

3 aylıktan küçük bir bebeğin ateşi yükselirse, derhal tıbbi yardım isteyin. Çocuk doktoru ile temasa geçmek mümkün değilse acil servise gidin.

1 aylıktan küçük bebeklerin ciddi enfeksiyonlar için teste ihtiyacı olabilir ve hastanede zaman geçirmesi gerekebilir. 3 aylıktan küçük bebekler için bir doktorun kan testi ve diğer testleri yapması gerekebilir.

Daha büyük bir bebek veya yürümeye başlayan çocukların ateşi çıkarsa, rehberlik için bir doktor çağırın. Başka semptom yoksa, hastalığın ciddi olması olası değildir.

Doktorunuz tedavi önerirse ancak belirtiler birkaç gün içinde düzelmezse, doktoru tekrar arayın.

Hangi durumlarda doktoru aramak gerekir?

Uyuşuk ve bilinci bulanık gibi görünüyorsa

Nefes alma, hırıltılı solunum veya burun deliklerini genişletme gibi nefes almada zorluk belirtileri gösteriyorsa

Kızarıklık veya nefes darlığı gibi ilaca karşı alerjik reaksiyon belirtileri gösteriyorsa

Erken doğduysa

ilk kez nöbet geçiriyor veya 5 dakikadan uzun süren ikinci bir nöbet geçiriyorsa







