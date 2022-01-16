Bebeklik Bebeklerde boy uzatan besinler

Bebeklerde boy uzatan besinler

Bebeklik

Bebeklerde boy uzatan besinler

Birçok ebeveyn, bebeklerinin ek gıdaya geçmesiyle birlikte gelişimlerini daha çok destekleyici besinler araştırmaya başlar. Kilo yapan ve boy uzatan besinler bunların başında gelir. Peki, bebeklerde boy uzatan besinler neler? Hangi besinler bebeklerde boy uzatır?

16 Ocak 2022, Pazar 14:17 Son Güncelleme:
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Anne ve babalar bebeklerini en iyi şekilde beslemek için yeni tarifler ve en faydalı besinleri araştırırlar. Bebeğiniz için hem sağlıklı hem de boyunu uzatmaya yardımcı besinleri Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Tutar açıkladı.

SÜT ÜRÜNLERİ

İçerisinde kalsiyum bulunan bu grupta yoğurt, ayran ve peynir yer alır. Özellikle yoğurt, çocuğunuz sebze yemeği tüketirken tabağında mutlaka bulunmalıdır. Peynir tüketmeyen çocuklarda peynir tüketimini sağlamak için peynirli börek veya poğaça hazırlayabilirsiniz.

BROKOLİ

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve vücudun korunmasında başrol oynayan brokoli, çocuğunuzun boyunun uzamasını sağlayan önemli bir sebzedir. Çocuklar tarafından çok sevilmese de belirli sıklıklarla tüketilmesi önerilir. Yapılan bilimsel çalışmalar, sevilmeyen besinlerin belirli bir düzenle yenmesinin zaman içerisinde alışkanlığı yol açtığını göstermektedir.

KURU MEYVELER

Kuru meyveler iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Bu sebeple çocuğun boyunun uzamasını sağlar. Ara öğün olarak veya süt ile birlikte tatlı ihtiyacını gidermek için çocuğa yedirilebilir. Kuru meyvelerin tüketim miktarı önemlidir. Çünkü fazla tüketilirse, kilo sorununa neden olabilirler. Gün içerisinde 4-5 kuru kayısı, 2 kuru incir, 1 avuç siyah kuru üzüm seçeneklerinden birinin tercih edilmesi yeterli olacaktır.

SUSAM

En yüksek kalsiyum içeren besin olması nedeni ile çocukların beslenmesinde önemli olan susam, yağ içeriğinin yüksek olmasından dolayı tehlike arz etmektedir. Çocuklara bazı günler ekmek yerine simit verilebilir.

Bebek ve çocukların boyunu uzatan besinler nelerdir

SOYA FASÜLYESİ

Soya fasulyesi kalsiyum içeriği zengin olan besinlerdendir. Genellikle ülkemizde salata olarak yenir. Çocukların boyunun uzamasına katkısı olacak bu besinin ihmal edilmemesi gereklidir. 

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