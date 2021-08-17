Çocuk doktorları yenidoğan bebeklikten itibaren 2 yaşa kadar çocukların D vitamini takviyesi alması için ebeveynleri uyarıyor. Peki, bebekler neden D vitamini takviyesi almalı? Bebeklerde D vitamini kullanılmazsa ne olur? Bebeklerde D vitaminin önemi...

D VİTAMİNİN VÜCUTTAKİ ÖNEMLİ GÖREVLERİ

Diyetle alınan kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilmesini sağlar.

Kemik erimesine yol açan bir hormon olan, paratiroid hormonun salgılanmasını önler.

Vücutta kalsiyum ve fosfor dengesini sağlar, kemik ve kasların sağlığı için gereklidir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları, besin alerjileri, astım gibi rahatsızlıklar da düşük D vitamini düzeyleri ile ilişkilendirilmiştir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Süt çocukluğu döneminde bebeklerin ana besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütünün 1 litresinde 12-60 IU D vitamini bulunmakta ve bu miktar bebeklerin günlük 400 IU olan gereksinimini karşılamamaktadır. Benzer şekilde bu dönemdeki bebeklerin aldığı diğer besinlerde de D vitamini yetersizdir. Formül mamaların litresinde 400 IU D vitamini olsa da bebek genellikle günde 1 lt kadar formül mama alamadığından D vitamini yine yetersiz kalır.

Maternal D vitamini eksikliği

Prematüre doğum

Koyu tenli olmak

Nöbet önleyici ya da HIV tedavi edici ilaçlar kullanıyor olmak

Obezite ( D vitamini yağ dokusunda toplanır)

Yüksek enlemlerde yaşamak

Kapalı alanlarda uzun süre kalmak (engelli çocuklar)

Dişi cinsiyet

Bu yüzden, hayatın ilk haftasından itibaren anne sütü veya formül mama alan tüm bebeklere en az bir yaşına kadar 400 IU/gün D vitamini (günde 3 damla D vitamini) uygulanmalıdır.

Bununla birlikte, güneş koruyucu kremlerin (30 koruma faktör ve üzeri) D vitamini sentezini %95 oranında azalttığı ve camdan geçen güneş ışınlarının D vitamini sentezi için uygun olmadığı bilinmelidir. Ailelerin yaşam şekilleri (kültürel nedenlerle bebeklerin çok fazla dışarı çıkartılmaması, evlerin balkonsuz olması gibi), hava kirliliği de bebeklerin yetersiz güneş görmesine neden olmaktadır.

Özetleyecek olursak; bütün gebelerin ve bebeklerin günde 10-15 dakika süre ile kol ve bacakları açık şekilde gün ortasına yakın saatlerde güneş ışınlarından faydalanması desteklenmelidir. Bebeklere yaşamın ilk haftasından itibaren D vitamini verilmelidir. Ayrıca yeterli güneş görmeyen veya D vitamini yetersizliği bakımından riskli bir yaşam şekli olan annelere gebeliklerinin son üç ayında D vitamini verilmelidir.



