Bebeklerde diş çıkarma sırası nasıl olmalıdır?

Anne ve babalar için doğumdan sonraki en zorlu zamanlardan biri bebeğin diş çıkarma sürecidir. Bu dönemde diş çıkarma bebekte ateşe ve huzursuzluğa neden olabilir. Çoğu ebeveyn bu süreci kolay atlatabilir. Ama geceleri uykusuz bırakan semptomlar hem bebek hem de ebeveynler için oldukça zor zamanlardır. Bebeklerde diş çıkarma süreci kadar önemli olan bir başka önemli nokta da bebeklerde diş çıkarma sırasıdır. Diş çıkarma sırası bebeğinizin normal gelişim sürecini takip etmeniz açısından önemlidir.

Bebeğin diş çıkarma sırası nasıl olmalı?

Bebeğinizin ilk üç yıl içinde geliştireceği beş farklı diş türü vardır. Bebeğinizin dişlerini alma sırası aşağıdaki gibidir.

· Merkezi kesici dişler (ön dişler)

· Yan kesici dişler (merkezi kesici dişler ve köpek dişleri arasında)

· İlk azı dişleri

· Köpek dişleri (ön azı dişlerinin yanında)

· İkinci azı dişleri

Genellikle bebekler önce alt ön dişlerini (merkezi kesici dişler) alırlar. Bazı bebeklerde dişler bozuk ve düzensiz olabilir. Ama endişe edilecek bir durum yoktur.

Bebekte hangi diş ne zaman çıkar?

Diş çıkarma söz konusu olduğunda, her bebek farklıdır. Bazı bebekler 4-7 ay gibi erken yaşlarda dişlerini kavuşurken, bazılarında ise ilk dişin çıkma zamanı 9 aya kadar uzayabilir.

Bazen bebekler bir veya daha fazla dişle doğabilir. Bunda genetik büyük bir rol oynar.

Bebeklerdeki diş çıkarma farklılıklarına rağmen, akılda tutulması gereken genel bir zaman çizelgesi vardır. Bebeğiniz alt dişlerini diğer dişlerinden önce çıkaracaktır. Aşağıdaki zaman çizelgesi yaklaşık olarak çoğu bebeğin birincil dişlerini ne zaman aldığını bilmeniz açısından size yol gösterici olabilir.

6-10 ay: Alt merkezi kesici dişler

8-12 ay: Üst merkezi kesici dişler

9-13 ay: Üst yan kesici dişler

10-16 ay: Alt yan kesici dişler

13-19 ay: Ağzın üstündeki ilk azı dişleri

14-18 ay: Altta ilk azı dişleri

16-22 ay: Üst köpekler

17-23 ay: Alt köpek dişleri

23-31 ay: Ağzın altındaki ikinci azı dişleri

25-33 ay: Üstte ikinci azı dişleri

Bebeklerde diş çıkarmalarını izlemenin bir diğer yolu da, ilk diş arasındaki süredir. Bebeğiniz ilk dişini çıkarmaya başlamasıyla diğer diş arasındaki süre dört ayda bir şeklindedir. Yani bu bebeğinizin ilk dişini çıkarmaya başladığında 4 ay sonrasında ikinci dişini çıkarabileceği anlamına gelir.